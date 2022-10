Vettel eert Red Bull oprichter

Sebastian Vettel zal tijdens de Grand-Prix van Mexico dit weekeinde de overleden Red Bull oprichter Dietrich Mateschitz eren met een speciale helm.

Sebastian Vettel kreeg zijn eerste echte Formule 1 stoeltje bij het zuster team van Red Bull, toen nog Toro Rosso. In 2008 verhuisde hij naar Red Bull waar hij vervolgens vier keer wereldkampioen werd.

Op dit moment rijdt Vettel zijn rondjes in een Aston Martin, maar toen afgelopen zaterdag het overlijden van Mateschitz bekend werd zochten alle (ex) coureurs elkaar bij de Grand Prix van de Verenigde Staten op en eerden de oprichter van Red Bull met een minuut applaus voor de start.

Creatieve geest

Red Bull is sinds 2005 onderdeel van het Formule 1 circus en zeer belangrijk geweest voor de sport. Volgens Vettel is Dietrich altijd een grote inspiratiebron voor hem geweest en is was hij erg geschokt door het nieuws van zijn overlijden.

Verder roemt hij de creatieve geest van Dietrich Mateschitz die niet alleen zijn stempel op de autosport heeft gedrukt maar op nog veel meer sporten. Het komt allemaal neer op Dietrich en het idee dat hij in zijn hoofd had, wat hij met het merk wilde doen.

Speciale helm

Daarom rijdt Sebastian Vettel dit weekeinde in Mexico met een speciale helm om zijn vroegere Red Bull baas te eren. Zo kan het dus dat een coureur in een Aston Martin zijn rondjes rijdt met een helm in de kleuren van Red Bull. Waar normaal de merknaam staat, staan nu de woorden “Danke Didi”.

Een mooi gebaar van de oud wereldkampioen.