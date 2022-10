Is dit de slimste camper van Marktplaats?

Dieselprijzen stijgen de pan uit, nieuwe auto’s en campers zijn schaars en we leven in onzekere tijden. Is dit de slimste camper om juist nu te kopen?

Als je een moderne camper gaat kopen weet je een paar dingen zeker. Bijna allemaal zijn ze op basis van een Mercedes-Benz of een Fiat, of het is een Volkswagen bus. Het overgrote deel is ook voorzien van een dieselmotor. Maar ja tijden veranderen. Diesel wordt schaars en wie weet wat de nabije toekomst nog voor ellende gaat brengen.

Dan is dit misschien wel de slimste camper die je op dit moment kunt kopen. Je zou het misschien niet meteen zeggen op het eerste gezicht, maar deze robuuste bus is uit 2020. In ieder geval in bouwjaar modern dus.

UAZ Bukhanka

De camper is gebouwd op basis van een UAZ Bukhanka bestelauto. Bukhanka betekent zoveel als broodje. Het Russische merk UAZ is misschien niet zo bekend (en nu misschien ook minder gewild) maar wordt wel geroemd om zijn stoere en sterke bussen.

De bus heeft 4×4 aandrijving, hoge en lage gearing, ABS en stuurbekrachtiging. Daarmee hebben we meteen alle opties gehad. Wat er niet op zit kan ook niet kapot moet je maar denken.

De camper is voorzien van een 2,7 liter viercilinder benzinemotor en LPG onderbouw. Voordelig rijden op LPG dus, want met een camperkenteken krijg je ook nog eens korting op de motorrijtuigenbelasting. De emissieklasse is Euro 6, dus je mag gewoon de stad nog in.

Aangezien er bijna niemand meer is die nog op LPG rijdt of wil rijden, verwachten we in ieder geval geen schaarste aan die brandstof. Al kun je op steeds minder plekken LPG tanken, de dichtheid van LPG pompen is nog altijd erg goed in ons land en ook in Europa is het goed verkrijgbaar.

Retro look

Volgens de huidige eigenaar krijg je voortdurend duimpjes omhoog van medeweggebruikers en is menigeen verbaasd dat het bouwjaar van de camper 2020 is. Dit door de retro look. Je zou het ook ouderwets design kunnen noemen of spartaans. Maar goed, we hebben het hier over de vraag of het de slimste camper is, niet de mooiste of modernste.

De ombouw van bedrijfswagen van Russische origine naar camper is door een gespecialiseerde camperbouwer gedaan. Eveneens heeft die de auto voorzien van een hefdak zodat je rechtop kunt staan. Een matras op maat en verduisterende gordijnen en je kunt een aardige crisis aan.

Nog noemenswaardig in de energiecrisis is de aanwezigheid van een zonnepaneel met accu, een stopcontact, USB aansluitingen, binnenverlichting en een stuurslot. Laten we ook de trekhaak niet vergeten voor als we op de vlucht moeten met onze inboedel. De boedelbak kan ook mee.

Al dit praktische en slimme kampeergenot met slechts 22.455 kilometer op de teller staat in Nijmegen voor je klaar voor 38.000 euro. Kopen dan?