Video – Achtervolging: gestolen Renault raast door Rotterdam

Door de bebouwde kom met een rotsnelheid
Het is altijd weer bijzonder dat zoiets op enigszins goede wijze afloopt. Een spannende video is het wel.
Bekijk ook deze video: dit kan toch niet per ongeluk zijn?
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 1 Reactie
Door de bebouwde kom met een rotsnelheid
Het is altijd weer bijzonder dat zoiets op enigszins goede wijze afloopt. Een spannende video is het wel.
Bekijk ook deze video: dit kan toch niet per ongeluk zijn?
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
Jansen zegt
Mooi stukje werk van de dienders. Maar ongelofelijk dat de bijrijder word heen gezonden. Waarom niet de grens over gezet?