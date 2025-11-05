Autoblog.nl

Video – Achtervolging: gestolen Renault raast door Rotterdam

1 Reactie

Door de bebouwde kom met een rotsnelheid

Het is altijd weer bijzonder dat zoiets op enigszins goede wijze afloopt. Een spannende video is het wel.

