Gymkhana is terug met een waanzinnig project

Na een tijdje stilte is het eindelijk zover: Gymkhana is terug.

Hoonigan en Subaru Motorsports USA hebben op de SEMA Show in Las Vegas het doek getrokken van hun nieuwste speeltje: de Subaru Brataroo 9500 Turbo. Als Ken Block nog zou leven had hij hier een duimpje omhoog voor gegeven.

Subaru

Deze knettergekke machine is gebouwd om de hoofdrol te spelen in de volgende Gymkhana-film, die zich dit keer Down Under afspeelt. Australië dus, de bakermat van de term hoon. Verwacht weer de nodige rook, vliegend rubber en idiote sprongen langs iconische Australische locaties. Travis Pastrana kruipt opnieuw achter het stuur. Vuurwerk gegarandeerd.

De basis voor dit project is een Subaru BRAT uit 1978. Ooit een praktische pick-up met achterin twee stoeltjes. Dit heeft weinig met die basis te maken: de Brataroo 9500 Turbo deelt alleen zijn basis met het origineel. Onder de volledig uit carbon fiber opgebouwde carrosserie schuilt een gloednieuw chassis ontwikkeld door Vermont SportsCar. De BRAT werd herboren als een ultralichte, widebody rallyraket met actieve aerodynamica en een motor die zo’n 9.500 toeren mag draaien

Die motor is een 2.0-liter turbo-boxer, goed voor 670 pk en 922 Nm koppel. De kracht wordt via een zesbak met sequentiële SADEV-transmissie naar alle vier de wielen gestuurd, uiteraard met stevige differentiëlen om de boel heel te houden.

De Brataroo beschikt over het meest geavanceerde actieve aerodynamicasysteem dat ooit op een Gymkhana-auto is toegepast. De voorste wielkasten hebben verstelbare lamellen die tijdens het rijden de balans van de auto kunnen aanpassen. Achterop monteerden de engineers twee verschillende vleugels: één voor maximale downforce, en één voor de typische Gymkhana-stuntsessies. De grote spoiler kan zelfs in breedte toenemen tijdens het uitschuiven.

De geest van Ken Block leeft voort

Met deze Brataroo en de nieuwe film Aussie Shred, die begin december op het Hoonigan YouTube-kanaal verschijnt, wordt het Gymkhana-vuur weer aangewakkerd.

Toch weer iets om naar uit te kijken, want deze video’s stellen eigenlijk nooit teleur.