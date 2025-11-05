Dit zijn de meest verkochte EV’s aller tijden van Nederland, Europa en de wereld

Dikke kans dat je een aantal modellen niet eens kent.

De elektrische auto is in de loop der tijd enorm doorontwikkeld. Wat begon in 1888 met Andreas Flocken kwam deze eeuw pas echt op gang. Een van de grote aanjagers voor de EV-doorbraak is Tesla gebleken. In een mum van tijd groeide het merk onder leiding van Elon Musk uit tot een gigantisch succes.

Inmiddels heeft Tesla wat deuken opgelopen en is de revolutionaire techniek niet langer baanbrekend. Tesla is wat achterop geraakt en daar maken andere merken dankbaar gebruik van. De nieuwste ontwikkeling is de komst van grote Chinese concerns in de rest van de wereld. De grote vraag bij dit artikel: zijn de Chinezen Tesla al voorbij of is Musk nog steeds de grootste EV-fabrikant aller tijden?

Om hier antwoord op te geven, kijken we naar de meest verkochte EV’s aller tijden van Nederland, Europa en de wereld. Voor de duidelijkheid: met EV’s bedoel ik een model. Vroege modellen als de Leaf en Zoe doen dus ook mee terwijl de e-Niro en Niro EV onder dezelfde modelnaam vallen.

Top 5 bestverkochte EV’s in Nederland

Dit jaar zijn we in Nederland over een mooie grens gegaan. De miljoenste geëlektrificeerde Nederlandse auto is in 2025 op gele platen gezet. Daarvan is het grootste gedeelte volledig elektrisch. Nu zijn dat er ruim 600.000.

Het populairste model is nog altijd de Tesla Model 3 gevolgd door zijn grote broer, de Model Y. Na de Zuid-Koreaanse Kia e-Niro en Niro EV vinden we de enige twee Europese EV’s in de top vijf. Iets zegt me dat de Enyaq nog wel gaat stijgen. En dat de Renault 5 binnen de kortste keren in dit rijtje komt.

Tesla Model 3 – 49.003 Tesla Model Y – 45.253 Kia e-Niro/Niro EV – 26.704 Volkswagen ID.3 – 23.991 Skoda Enyaq – 22.223

Bron: RDW

Top 5 bestverkochte EV’s in Europa

Trekken we het breder naar ons continent, dan wisselen de twee Tesla’s van posities. Kennelijk is de rest van Europa nog meer crossover-liefhebber dan wij Nederlanders. Op dit moment verslaan de Europese merken nog altijd alle dreiging uit Azië. Wederom houden Volkswagen en Skoda de Europese eer hoog.

Tesla Model Y – 623.754 Tesla Model 3 – 590.188 Volkswagen ID.3 – 296.134 Volkswagen ID.4 – 271.850 Skoda Enyaq – 228.598

Bron: Best-Selling-Cars

Top 5 bestverkochte EV’s in de wereld

De Nissan Leaf kennen we allemaal als EV avant la lettre. Inmiddels zijn er zo’n 700.000 van verkocht. Dat is niet genoeg om in de top vijf van de meest verkochte EV’s aller tijden van de wereld te komen. Ook de goedkope BYD Dolphin en Dolphin Surf vallen (op het moment van schrijven) buiten de boot.

Wat is dan de bestverkocht EV van de wereld? Dat is anno 2025 de Tesla Model Y. Op nummer twee en op ruime afstand vinden we de Model 3. Op plaats drie vinden we de auto hierboven die je waarschijnlijk nog nooit hebt gezien. Dit is een Wuling Mini: een piepklein autootje met drie deuren, maar wel vier stoelen. In Azië is hij razend populair met bijna 1,5 miljoen verkopen.

Hierna vinden we nog eens twee modellen die we hier ook hebben, maar niet heel veel indruk maken. De Atto 3 (die in China als Yuan Plus wordt verkocht) doet nog leuk mee, maar de Han kan hier niet op heel veel verkopen rekenen. Toch verkopen deze auto’s beter dan modellen als de Zoe (359.681 stuks) en de ID.3 (616.919 stuks). Andere minder bekende modellen die goed verkopen, zijn de GAC Aion S (607.679 stuks), de Aion Y (551.455 stuks) en de gezellig klinkende Wuling Bingo (384.938 stuks).

Tesla Model Y – 3,6 miljoen Tesla Model 3 – 2,8 miljoen Wuling Mini – 1,4 miljoen BYD Yuan Plus/Atto 3 – 939.250 BYD Han – 887.142

Bron: diverse merken