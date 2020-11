Video: achtervolging met gestolen 6x6 van DJ Marshmello - Autoblog.nl

De draaicirkel viel helaas een beetje tegen.

DJ Marshmello heeft vermoedelijk zijn schaapjes wel op het droge. Ter indicatie: zijn meest bekeken YouTube-video heeft 1,8 miljard weergaven. Hij heeft daarom een net iets grotere pick-up dat de gemiddelde Amerikaan: een zeswielige Ford F-550 Super Duty.

Helaas voor Christopher Comstock – we snappen waarom hij voor een artiestennaam heeft gekozen – werd zijn unieke 6×6 onlangs ontvreemd terwijl de auto bij de garage stond. Dit leverde weer ouderwets Amerikaans entertainment op in de vorm van een achtervolging door Los Angeles. Al snel bleek dat een zeswieler niet het ideale voertuig is om uit de handen van de politie te blijven. In ieder geval niet in de stad. De beelden check je hier: