Yamaha speelt vals, Rossi mag punten houden - Autoblog.nl

Ja, ook bij de MotoGP kom je soms vreemde uitspraken tegen bij valsspelen.

12 Uur geleden verscheen er een persbericht op MotoGP.com met de veelzeggende titel: ‘Yamaha handed penalty, no effect on riders points’. Een duidelijk geval van, ok er was iets aan de hand. We hebben het opgelost en een straf uitgedeeld maar daar gaat niemand last van hebben. Valentino Rossi dus ook niet, al is hij dezer dagen vooral bezig met het herstellen van zijn opgelopen Corona besmetting. Hij mag na een tweede negatieve Covid test nu toch meedoen aan de GP van Europa.

Want ja, ook bij de F1 was het afgelopen weekend natuurlijk feest bij team Mercedes toen ze de constructeurstitel binnenhaalden. Maar uiteindelijk hebben we het over een paar jaar alleen over de titel van Lewis. Bij de MotoGP is het niet anders.

Hoe heeft Yamaha vals gespeeld?

Waar hebben we het eigenlijk over? Elk team moet aan het begin van het MotoGP seizoen een ‘controleblok’ inleveren en dat wordt verzegeld. Nu heeft Yamaha dit seizoen wijzigingen aan moeten brengen aan het blok ( er wordt gesproken over de kleppen en zuigers). Maar ze hebben dit niet gedaan volgens de regels. Ze hadden hier namelijk toestemming voor moeten krijgen van de MSMA (het samenwerkingsverband van de motorfabrikanten).

Het persbericht meldt:

Due to an internal oversight, Yamaha Motor Company failed to respect the protocol which requires them to obtain unanimous approval from MSMA for technical changes. motogp.com

Het zou best kunnen dat de Spanjaarden hier bedoelen: ‘ a LACK of internal oversight’ . Foutje, sorry lijkt het excuus. Maar dat gaat zelden op voor sporten zoals de MotoGP waar elk reglement zoveel mogelijk opgerekt wordt.

Maar krijgt Yamaha dan wel straf?

Jazeker, de twee teams die met Yamaha motoren uitkomen moeten beiden de constructeurspunten inleveren die ze tijdens de overtreding hebben behaald. De rijders worden niet van hun punten ‘gestript’. Naar onze bescheiden mening komt Yamaha hier best goed weg.

Het Monster Energy Yamaha MotoGP team van Maverick Vinales en Valentino Rossi moest 20 punten inleveren. Het Petronas Yamaha SRT team van morbidelli en Quartararo is er 37 kwijt. Rossi speelt geen rol dit jaar in het kampioenschap maar de overige 3 rijders hierboven genoemd vullen samen plaats 2,3 en 4 in de tussenstand van het rijderskampioenschap. Dus een ‘rijdersstraf’ had grote (commerciële) gevolgen gehad. Het geeft te denken..

De nieuwe stand:

CONSTRUCTOR CHAMPIONSHIP:

Ducati – 171

Suzuki – 163

Yamaha – 158

KTM – 143

Honda – 117

Aprilia – 36

TEAM CHAMPIONSHIP:

Team Suzuki Ecstar – 242

Petronas Yamaha SRT – 198

Ducati Team – 180

Red Bull KTM Factory Racing – 157

Monster Energy Yamaha MotoGP – 156

Pramac Racing – 128

Valentino Rossi mag aankomend weekend weer proberen om vliegende motoren te ontwijken zoals eerder dit jaar. (zie video hieronder)

fotocredit: motogp