Deze Porsche is alleen te bestellen bij aanschaf van een privéjet - Autoblog.nl

De één bestelt een medium Cola met extra ijsklontjes bij zijn friet, de ander bestelt een Porsche 992 Turbo S bij zijn privéjet. Verschil moet er wezen.

Wanneer heb je het echt gemaakt in het leven? Het kan altijd beter, maar als je een privéjet hebt met een matchende sportwagen ben je toch wel een heel eind. Dat kan bij Porsche, want ze presenteren samen met vliegtuigbouwer Embraer een bijpassend duo.

Privéjet

Sportauto’s die geïnspireerd zijn op vliegtuigen hebben we wel eens vaker voorbij zien komen, maar dat zijn niet altijd vliegtuigen die de eigenaren ook zelf zullen bezitten. De meeste miljonairs hebben vermoedelijk geen Concorde of Spitfire. Een privéjet daarentegen is geen ongebruikelijk vervoersmiddel voor een miljonair.

Subtiel

Porsche presenteert nu een speciale uitvoering van de nieuwe 992 Turbo S die alleen te koop is in combinatie met een bijbehorende privéjet. De Porsche is uitgevoerd in twee kleuren: Platinum Silver Metallic van boven en – hoe toepasselijk – Jet Grey Metallic – van onderen. De twee kleuren worden van elkaar gescheiden door blauwe en witte strepen die over de hele lengte van de auto lopen. Ook de velgen hebben blauwe accenten gekregen. Allemaal vrij subtiel dus, maar net genoeg om onderscheidend te zijn.

Spoiler

De 992 Turbo S is verder voorzien van het Sport Design-pakket, wat je ook op je normale Turbo S kunt bestellen. Dit bestaat onder meer uit een afwijkende spoiler met naar boven gebogen uiteinden. Laat de privéjet dan nou net ook hebben. Wat verder opvalt aan de spoiler: de onderkant van de bovenste laag is uitgevoerd in blauw. Daarop valt het registratienummer van de bijbehorende privéjet te lezen. Op de dorpels valt ‘No step’ te lezen, iets wat ook uit de vliegtuigwereld komt.

Interieur

Het interieur is eveneens afgestemd op dat van de privéjet en is uitgevoerd in zwart en krijt. De blauwe stiksels geven wat meer kleur aan het geheel. De horizonlijn op het Sport Chrono-klokje is een subtiele verwijzing naar de gyroscoop van een vliegtuig.

Extraatjes

Als een klant een Porsche én een privéjet besteld kunnen er ook nog wel wat extraatjes van af. Klanten krijgen daarom ook een speciaal 1919 Globetimer UTC-horloge, een bagageset en een afdekhoes voor de auto. Op de afdekhoes hebben de grapjassen van Porsche ‘Remove before flight’ afgedrukt.

Gelimiteerd

Uiteraard gaat het hier om een gelimiteerde oplage. Zoveel klanten zullen er namelijk ook weer niet zijn die tegelijkertijd een privéjet en een Porsche kopen. Van deze speciale 992 Turbo S en Phenom 300E zullen daarom niet meer dan tien exemplaren gebouwd worden. De precieze prijzen zijn niet bekend. Een Porsche 992 Turbo S kost standaard al €270.000, dus deze zal daar nog wel een flinke schep bovenop doen. De kopers zullen van €40.000 meer of minder niet wakker van liggen, aangezien ze voor de privéjet zo’n €8,5 miljoen neer moeten tellen.