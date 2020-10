Video: alle generaties MINI GP - Autoblog.nl

Roepnaam is MINI GP, maar de volledige naam van dit drietal in de rijtest is: MINI John Cooper Works GP. De MINI GP1, GP2 en GP3 samen in de video!

Drie keer hetzelfde concept, maar wel drie verschillende generaties. Natuurlijk zijn er veel elementen hetzelfde, maar het vooral onder de motorkap zijn er nogal veel verschillen. De MINI GP1 heeft de giftige 1.6 met supercharger terwijl voor de MINI GP2 werd een 218 pk sterke 1.6 met turbo uit het rek getrokken. De MINI GP3 overtroeft ze allebei qua rauwe power: de twee liter grote viercilinder pompt er maar liefst 306 pk uit.

De bodykit en de uiterlijke verfraaiingen zijn ook het heftigste bij de MINI GP3. Is dat om te verbloemen dat de rest van de auto minder leuk is of is het karakter intact gebleven? De MINI GP3 viel tijdens de rijtest niet tegen, dus wellicht zijn het juist de oudjes die het niet kunnen bijbenen. De MINI GP1, GP2 én GP3 nemen het dus tegen elkaar op in de video.

