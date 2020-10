Autofabrikanten willen belastinggeld om China te stoppen - Autoblog.nl

Europese autofabrikanten azen op jouw belastinggeld om de concurrentie aan te gaan met Chinese autofabrikanten.

Op een blauwe maandag studeerde ondergetekende Politicologie in Bolsjewieks Bolwerk Nimma. Een van mijn matties had dat ook al gedaan en zei tegen me ‘Jaapiyo, doe nu niet, is niks voor jou’. Dat bleek te kloppen. Toen een van de vragen in een tentamen was ‘wat vindt docent X van de crisis van de lege stoel?’ was ik er wel klaar mee. Maar in die korte periode, heb ik één belangrijk ding wel geleerd: in internationale betrekkingen geldt uiteindelijk uitsluitend het recht van de sterkste. Je kan alle verdragen sluiten die je wil, maar als het erop aankomt, dan is pure power, vooral bepaald door financiële en militaire macht, doorslaggevend.

ACEA

Dat roept natuurlijk de vraag op wat wij als Europa in de toekomst in de melk te brokkelen hebben. Is die melk bijvoorbeeld dan nog wel drinkbaar, of zit er lood in, omdat we een toekomstige TTIP/CETA met China hebben moeten sluiten? De Europese autofabrikanten zien nu in ieder geval al een scenario voor zich dat we met zijn allen in Chinese bakken gaan rijden. Voor hen natuurlijk een doemscenario, zo vertelt European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) dikke deur Eric-Mark Huitema aan BNR Nieuwsradio:

De automobielindustrie is één van de weinige industrieën waarin Europa nog echt leidend is. Het zou heel erg zijn als bijvoorbeeld China deze positie overneemt. Dat kost namelijk miljoenen banen. Eric-Mark Huitema, wil bakken geld zien om geld te blijven verdienen

Belastinggeld

Om te voorkomen dat het zover komt, dringt de ACEA Europese overheden erop aan om subsidies op EV’s in stand te houden. In Nederland bijvoorbeeld worden die inmiddels afgebouwd. Door extra belastinggeld kunnen de Europese merken hun hete waren blijven verkopen aan belastingbetalers, of zoiets. Broodnodig aldus de ACEA, want de Chinezen zelf doen het ook:

Kijk naar een Zweeds merk als Volvo, dat al een tijdje in Chinese handen is. Dáár geeft de overheid wél subsidies en mede daardoor herstelt de industrie daar nu ook sneller. Eric-Mark Huitema, had ook Mark-Eric kunnen heten

Laadpalen

Naast subsidies op EV’s, wil de ACEA ook meer investeringen van overheden zien in laadpalen, zodat EV’s aantrekkelijker worden om te kopen:

Daar is echt veel geld voor nodig, zo’n 3 miljard euro. Dat maakt de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s aantrekkelijk. Het is eigenlijk een schande dat er nog plekken in Europa zijn zonder oplaadpalen. Eric-Mark Huitema, wil dat de overheid zaait zodat hij kan oogsten

Zit jij erop te wachten om dikke belastingen aan de Europese autofabrikanten te geven om met je resterende monnie een EV te kopen van diezelfde fabrikanten? Of betaal je die belasting liever niet en koop je een EV die door Chinese belastingbetalers is gesubsidieerd? Laat het weten, in de comments!