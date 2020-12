Video - Australiër steelt Audi R8, laat dashcam aanstaan - Autoblog.nl

Een Australiër gaat op joyride met een Audi R8 en vergeet daarbij de dashcam uit te zetten.

Altijd al afgevraagd hoe GTA er in het echt uit zou zien? Dan moet je deze daschambeelden bekijken. Een 49-jarige Australiër stal deze week namelijk een Audi R8 en ging daarmee op joyride in Newcastle, New South Wales. Wat hij kennelijk echter niet doorhad, was dat de Audi twee daschams had, naar voren en naar achteren gericht. Dat hij het niet doorhad is enigszins opvallend, de camera meldt iedere keer bij het opstarten namelijk dat ze zijn ingeschakeld.

Tijdens zijn rit heeft hij duidelijk lak aan zijn medeweggebruikers en zijn eigen leven. Hij knalt met ruim honderd kilometer per uur door een woonwijk, terwijl hij stopborden en andere verkeersregels aan zijn laars lapt. Hij knalt dan ook meermaals langs voetgangers die net op het punt stonden om over te steken. Dat er geen (zwaar)gewonden zijn gevallen, is dan ook een wonder.

De R8 zelf heeft het echter niet zonder kleerscheuren overleefd. Door zijn geknal over drempels zijn bumpers en de ophanging beschadigd geraakt. Aan het eind van het filmpje gaat hij op bezoek bij vrienden, waarbij hij hard van de stoep knalt. Hierdoor komt een achterwiel los te hangen en sleurt deze over de weg mee. Uiteindelijk rijdt de Australiër met de R8 naar zijn eigen huis, terwijl hij niet doorheeft dat het meegesleurde achterwiel voor een dikke streep op de weg zorgt. De politie weet de crimineel en de R8 dan ook op te sporen.

Uiteindelijk krijgt de eigenaar van de R8 dus zijn (inmiddels kapotte) auto terug. Hij schat dat het zo’n honderdduizend Australische dollar zal kosten om de R8 weer op te kunnen lappen. De R8 was nog maar drie maanden in zijn bezit.