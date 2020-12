Op deze 10 plaatsen stonden ze het vaakst te flitsen in 2020 - Autoblog.nl

Spendeerde je in 2020 je meeste tijd in de Randstad, dan had je ook de grootste kans om een flitser tegen te komen.

Files dit jaar stelden in vergelijking met 2019 niet schrikbarend veel voor. Toch kon het bij vlagen nog druk zijn op de weg in 2020. Ook oom agent is het opstellen van mobiele flitsers langs de weg niet vergeten. Desondanks is er sprake van een afname van 4% in vergelijking met vorig jaar, aldus cijfers van Flitsmeister.

Flitser top 10 – 2020

In het eindejaarsoverzicht blikt de dienst terug op het afgelopen jaar. Daarbij is ook een lijstje bekendgemaakt van de 10 plekken waar ze het vaakst stonden te flitsen in 2020. De Randstad is een hotspot, want geen enkele plek buiten de Randstad heeft het niet tot de top 10 geschopt. Zuid-Holland en Noord-Holland nemen het leeuwendeel voor de rekening. Flevoland is de derde provincie die je in deze top 10 gaat terugvinden. De overige provincies leunen relaxed achterover.

A1 in beide richtingen bij 11.0 A10 Diemen – Zeeburgertunnel bij 11.0 A13 Rotterdam – Rijswijk bij 15.1 N242 Alkmaar bij 42.3 N207 Nieuw-Vennep bij 52.9 A2 Utrecht – Amsterdam bij 37.7 N247 Amsterdam bij 29.8 N203 Uitgeest bij 53.6 N217 Oud-Beijerland bij 11.9 N705 Zeewolde bij 4.7

100 km/u maatregel

2020 was ook het jaar dat we overdag maximaal 100 km/u moesten gaan rijden. Uit onderzoek van Flitsmeister blijkt dat de gemiddelde snelheid inderdaad keurig netjes is gedaald naar 100 km/u. Na 17:00 gaat de grafiek langzaam omhoog en gaat het gas er meer op. Tussen 19:00 en 06:00 mag je op sommige weggedeelten nog wel harder dan 100 km/u rijden. Voor de invoering van de maatregel lag de gemiddelde snelheid rond de 110 km/u.