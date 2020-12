Snelle C segment sedans: dit zijn er twaalf op een rij - Autoblog.nl

We nemen even een kijkje bij de obscuurdere snelle C segment sedans.

Soms zijn er van die categorieën waar je niet zo snel bij stilstaat. Zoals vandaag: de snelle C segment sedan. Tegenwoordig is dat vooral een premium feestje met deelnemers als de Audi S3, BMW M235i Gran Coupé en de alles overtreffende Mercedes-AMG CLA45S 4Matic. Bijzonder indrukwekkend en prijzige auto’s. Dermate prijzig dat je beter kunt kijken naar een stapje hoger kunt shoppen.

Maar we zijn niet op zoek naar de meest prijzige vlotte C segment sedans. Nee, het moeten een beetje leuke auto’s zijn. Wellicht relatief zeldzaam of onbekend in Nederland. Niet eentje die we al tegenkomen bij elk Autoblog-advies. Nee, we gaan even op zoek naar leuke, obscure, interessante en vermakelijke snelle C segment sedans.

Goed nieuws! We hebben ze gevonden! Middels een lijstje hebben we ze op een rij gezet, speciaal voor jullie op deze maandagochtend na het kerstweekend. Dus pak een glaasje restant van het kerstpakket (Boliviaanse wijn, Luxemburgs speciaalbier of die pruimensap) en ga er maar goed voor zitten, want hier komen ze:

Renault 19 Chamade 16V

1992

Tegenwoordig zijn er sportieve Méganes op basis van de vijfdeurs versie en voorheen werd de ‘coupé’ gebruikt voor de sportieve varianten (alhoewel van de Mégane II ook een R.S. was). Echter, een Mégane Classic met R.S.-badge hebben we nooit mogen verwelkomen. De Renault 19 Chamade was er wél in 16S-uitvoering (in Nederland 16v). Sterker nog, je kon gewoon kiezen uit de drie- of vijfdeurs hatchback, de sedan of zelfs de cabriolet in het 16S-uitvoering.

Het mooie aan de 16S was niet alleen de krachtige motor (een hitsige 2.0 met zestien kleppen, vandaar de naam), maar ook met de dikke bodykit. Als je de sedan bestelde, kreeg je van Renault een dikke spoiler op de bips. Was je helemaal het mannetje. Met 137 pk op nog geen 1.100 kilogram kwam je goed van je plek. Voluit kon je zelfs 212 km/u halen!

Lancia Dedra Integrale (835)

1993

Volgens Lancia was de Dedra een D segment auto. Het was echter een sedanversie van de Delta, dat op zijn beurt weer een C-segment hatchback was. Voor een D segment auto was de Dedra ook behoorlijk smal. Kortom, wij behandelen de Dedra in elk geval in ons lijstje met snelle C segment sedans. Erg gaaf: je de Lancia ook bestellen als Integrale! Let wel, Integrale zonder Evoluzione. Zorg dan ook goed ervoor dat je te maken hebt met een Lancia Dedra Integrale HF Turbo.

Dat zijn de leukste varianten, met een 180 pk sterke 2.0 liter. Latere modellen van de Dedra Integrale hadden een atmosferische 1.8 en waren aanzienlijk minder spectaculair. Optioneel kon je ‘m zelfs krijgen met een grote spoiler. Zonder ziet de auto er overigens erg anoniem uit, wat in combinatie met de onbekendheid van de auto wel weer leuk is bij het verkeerslicht.

Mitsubishi Lancer GSR

1994

Zoals gezegd, we houden de hyper-sedans en rally-specials er eventjes buiten in het overzicht van snelle segment sedans., Anders staat het toch vol met Lancers. Maar er zijn ook andere Lancers geweest zonder dat je meteen op een bevleugelde Evolution uitkomt. Onder de kap van deze Mitsubishi zien we niet de legendarische 4G63-motor, maar de 4T93T. Dat is een eenvoudigere 1.8 viercilinder met dubbele bovenliggende nokkenassen én een turbo plus intercooler. Alsnog is deze goed voor zo’n 200 pk. Zie het een beetje als een Impreza WRX concurrent.

Volvo 460 Turbo

1995

Eindelijk: Nederlandse inbreng! Veel Nederlandser dan de Volvo 460 wordt een auto niet. De 460 was degelijk doch saai. Voor een turbo-uitvoering was de motor ook verrassend modaal. Het was een zogenaamde low-pressure turbo. De 1.7 motor (van Renault origine) was normaliter goed voor 109 pk. En na de montage van zo’n blaasinstrument: 11 pk erbij! Jazeker, met 120 pk is deze auto bij de haren getrokken in het lijstje van snelle C segment sedans. De prestaties van de achtklepper waren ‘net aan’: 0-100 km/u in 9 tellen en een topsnelheid van 200 km/u. Niet slecht, maar ook niet bijzonder. Gelukkig waren er voldoende Volvo-eigenaren handig met het afstellen van de turbo, waardoor de 460 alsnog een stukje harder ging. Het mooie was dat niemand verwacht dat je luxe Daf zo hard liep.

Honda Integra Type R Sedan (DB8)

1995

De Japanners zijn natuurlijk zeer bedreven in dit segment. Sterker nog, alleen met Honda’s kunnen we dit lijstje met gemak vullen. We beginnen met de leukste: de Integra Type-R Sedan. Maar dat was toch een coupé? Dat klopt, maar Honda heeft ook een serie sedans gebouwd. Dat is op zich niet heel erg lastig, want de Integra Coupé (waarvan wij de Type-R in Nederland konden bestellen) was altijd al een afgeleide van de sedan. In technisch opzicht was de Sedan bijna identiek, dus met een 1.8 VTEC motor met 200 pk. Wel was de vierdeurs zo’n 50 kilogram zwaarder en was de koets iets minder stijf. Ze zijn alleen geleverd in Japan, dus met de JDM-neus. Dat wil zeggen: twee platte koplampen in plaats van de vier ronde lampjes.

Toyota Corolla RSi 20v

1997

We kunnen in de categorie snelle C segment sedans niet de populairste vergeten. Als het gaat om reguliere sedannetjes is de Toyota Corolla nog altijd een van de meest geziene auto’s. Sterker nog, we kunnen het lijstje vullen met enkel modellen van Toyota. In Nederland valt de populariteit wel mee, maar elders struikel je er over, zowel in Azië als in Amerika. Speciaal voor Zuid-Afrika was er de Corolla RSi 20v. Het bijzondere aan deze auto was de motor: een 1.6 liter twin-cam met 5 kleppen per cilinder: jazeker, een heuse twintigklepper. Het was een motor die je bewijst even in de toeren moest jagen om het beste eruit te halen. In Zuid-Afrika werd er ook mee geracet.

Subaru Impreza RS 2.5

1998

Maar rallyspecials horen toch niet thuis in dit lijstje? Klopt, maar de Impreza wás helemaal geen rallyspecial. Althans, de GT Turbo niet. Dat was gewoon een snelle variant. De homologatie-modellen waren de speciale versies, veelal op basis van de (veel snellere) STI’s. De Subaru Impreza GT Turbo was ‘gewoon’ een snelle sedan. In de VS kennen ze deze variant niet. Wel kon je de uitvoering van de GT Turbo combineren met de grotere viercilinder uit de Legacy, wat resulteerde in de Subaru Impreza RS 2.5. Deze had een 165 pk sterke atmosferische boxermotor, maar verder wel de hardware en uitstraling van ‘onze ‘ GT Turbo. Ook mooi, in de VS kon je deze krijgen als coupé, compleet met blauwe lak en gouden velgen!

Fiat Marea Turbo (185)

1999

Je zou ‘m verwachten bij een Volvo, maar stiekem zijn vijfcilinders ook bij de Italianen populair. De Alfa 156, diverse Lancia’s en de Fiat Marea waren leverbaar met een dikke vijfpitter. In de Fiat Marea was ook een vijfcilinder leverbaar. In Nederland was de 155 pk sterke 2.0 vijfpitter het dikst, maar op sommige markten schroefden ze er met liefde een turbo voor je op. Het resultaat was 185 pk op de vooras. De Marea Turbo was niet een auto die het van het betere bochtenwerk moest hebben, zeker niet met zo’;n zware vijfcilinder in het vooronder. Wel waren de prestaties op de tussensprint erg vermakelijk. Zeker omdat de motor kinderlijk eenvoudig meer vermogen kon leveren. In de Lancia Kappa leverde het blok 220 pk.

MG ZS 180

2001

Dan nu het hoogtepuntje voor de Michel Breuer fans. De MG ZS180 was een commercieel drama. Een verouderd platform, niet al te hoogwaardig interieur en een dorstige motor. Maar! Het onderstel was uitstekend: veel feedback en lekker strak zonder oncomfortabel te zijn. De motor verbruikte meer dan dat ‘ie vermogen leverbaar. Met andere woorden: het stond niet tot elkaar in verhouding. Als sedan met enorme spoiler was het bijna hilarisch en was de auto nét snel genoeg om zijn uiterlijk waar te maken. Lees alles over deze snelle C segment sedan in deze MG ZS-special.

Seat Toledo 1.8 20VT Sport

2003

Bij Seat zijn veel ‘sedans’ stiekem een vijfdeurs hatchback, zoals de Cordoba en de eerste generatie Toledo. De tweede generatie Toledo was voor Seat een enorm belangrijke auto. Het was de eerste Seat ‘nieuwe stijl’. Ondanks dat Seat het nieuwe Alfa Romeo moest worden, was de Toledo nog niet leverbaar in een sportieve uitvoeringen. De V5 was meer een luxere versie die bovendien niet heel erg sportief was. Gelukkig kwam daar in 2003 de 1.8 20VT Sport, in feite de versie zoals je die al bij de Leon kon krijgen. Er was zelfs een Toledo Cupra studie met dikke bodykit, maar deze zag helaas nooit de productiefase.

Dodge SRT-4

2003

In de VS zagen de opkomst van snelle Japanse auto’s met lede ogen aan. In De VS is dit de klasse onder de Mustang, dus als je redelijk goed je best had gedaan op school (en je ouders ook), kreeg je voor je rijbewijs halen een Dodge Neon. Als je ook nog eens lief was, kon papa misschien er een SRT-4 van maken. Qua verfijning en comfort was het niet veel, maar er zat een dikke stereo in, je kon drie vrienden en hun bagage meenemen en oh ja: het was een enorm snelle auto. De korte overbrengingen en enorm krachtige 2.4 turbo zorgde voor indrukwekkende sprints en tussensprints. Niet het standaard ‘klassieker materiaal’, maar wel een auto met zijn eigen charme en een dijk van een motor. En is dat niet waar het om draait bij een klassieker.

Volkswagen Jetta GLI (Typ 1K)

2006

Er zijn snelle Jetta’s, Vento’s en Bora’s geweest. Per generatie werden de Volkswagen sedans telkens saaier en saaier. Gelukkig maakte de Jetta een comeback en de snelle Jetta ook. Op sommige markten kwam zelfs de Jetta GLi terug (die bij ons weer Jetta GTX heette). De Jetta GLi kreeg dezelfde smakelijke upgrades als de Volkswagen Golf V GTI. Dus die geweldige vijf-gaats velgen, grille met honingraat en rode bies, dubbele uitlaat en een sportief interieur met ruitjesbekleding. Onder de kap trof je dezelfde 2.0 TSI motor aan met 200 pk en 300 Nm. Voor de liefhebbers van understatement: die motor kon je in Nederland wel bestellen in combinatie met de Highline-uitvoering. Ging net zo snel, maar had niet de onderstelaanpassingen of de smaakvolle opsmuk.

Nissan Sentra SE-R Spec-V

2007

Een van de best bewaarde geheimen in de categorie snelle C segment sedans van Nissan is de Sentra SE-R Spec V. De Sentra is een beetje value-for-money sedannetje die populair is in de VS. Je ziet ze veel als verhuisauto voorbij komen. Er zijn twee rappe versies, de SE-R en de SE-R Spec-V. Die laatste is serieus leuk speelgoed. Onder de kap vinden we de QR25DE-motor, een potige viercilinder die 200 atmosferische pk’s genereert (de gewone SE-R heet slechts 175 pk). De motor was gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en bracht via een optioneel sper de krachten over op de voorwielen. Met name op de sprint (6,7 tellen naar 96 km/u) en op bochtige wegen was deze auto in zijn element.