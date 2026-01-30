Video: Auto helpt bootje het water in Auteur: Redactie Autoblog, gepost 30 januari 2026 om 11:29 – 1 Reactie Dit kan alleen maar goed gaan natuurlijk. Met een auto een boot het water inrijden. Geen hogere wiskunde zou je denken. Maar je kunt het zo moeilijk maken als je zelf wil natuurlijk. Bekijk ook deze video: Inhalen met dichte mist is nooit een goed idee Ook interessant! Video: Audi verrast door vele water Video: een frisse duik in het water Video: Boom versus auto Video: Gefeliciteerd met je nieuwe auto Nieuwste artikelen Coalitieakkoord 2026: dit betekent het voor de auto Iemand betaalde €267.255 (!) voor een Carrera S uit 2013 Video: Auto helpt bootje het water in Audi bevestigt per ongeluk: nieuwe RS5 met PHEV-V6 komt dit jaar!
Reacties
Freewarefreak zegt
Nou heeft ie stiekem nog mazzel dat het met de truck goed gaat. Vaak gezien dat die truck dan ook achteruit onder water gaat. Check maar eens de ChitShow op YouTube van Alfred Montaner. Dan zie je alleen maar dit soort toestanden. Daar verdwijnt er wel iedere week 1 onder water.