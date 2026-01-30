Autoblog.nl

Video: Auto helpt bootje het water in

1 Reactie

Dit kan alleen maar goed gaan natuurlijk.

Met een auto een boot het water inrijden. Geen hogere wiskunde zou je denken. Maar je kunt het zo moeilijk maken als je zelf wil natuurlijk.

Reacties

  1. Freewarefreak zegt

    Nou heeft ie stiekem nog mazzel dat het met de truck goed gaat. Vaak gezien dat die truck dan ook achteruit onder water gaat. Check maar eens de ChitShow op YouTube van Alfred Montaner. Dan zie je alleen maar dit soort toestanden. Daar verdwijnt er wel iedere week 1 onder water.

