Audi bevestigt per ongeluk: nieuwe RS5 met PHEV-V6 komt dit jaar!

Onbedoeld maar lekker nieuws van Audi: de RS5 is officieel onderweg!

Het is misschien lastig voor te stellen, maar er zijn dus mensen die zo’n beetje elke minuut van een autolancering moet uitdenken en inplannen. Wanneer brengen we de eerste geruchten de wereld in, wanneer komen we met een teaserbeeld en doen we daar dan nog een geinige easter egg in? Maar ook bij deze professionals wil er nog weleens iets mis gaan. Het blijven per slot van rekening gewoon mensen.

Kortgeleden ging het fout bij de marketingafdeling van Audi. Onbedoeld deelde het hoofdaccount Audi AG op LinkedIn een bericht dat nog niet naar buiten mocht. In een bijdrage – die inmiddels alweer offline gehaald is – schrijft Audi het volgende.

“De nieuwe Audi RS5 staat ook op het punt van zijn debuut en wordt onze eerste sportieve plug-in hybride. Daarnaast onthullen we een nieuw elektrisch instapmodel. Blijf onze kanalen volgen, zodat u geen nieuws mist.”

De RS5 komt eraan!

We weten al even dat Audi een nieuwe RS5 aan het brouwen is, maar nu komt er dus per ongeluk een bevestiging van het merk. Zo’n bericht zet je een tijdje van te voren klaar, maar geen jaar, toch? Dikke kans dat de RS5 van de derde generatie dit jaar dus zijn entree maakt. Naast de eerste RS-PHEV lekt Audi ook de komst van een nieuwe e-tron instapper. Zou dat misschien over de nieuwe A2 gaan? Of toch de Q2 e-tron?

Al in mei 2025 is de RS5 van de B10-generatie als prototype gezien en gefotografeerd door spotter @spotcrewda. Destijds zagen we al de uitgeklopte wielkasten, naar het midden geplaatste uitlaten en grote luchthappers in de voorbumper.

PHEV-V6

Nu weten we dus ook zeker dat de RS5 een plug-in hybride aandrijfijn krijgt. Nog onbevestigd maar zeer waarschijnlijk is de krachtbron van de RS5. Het zou gaan om een plug-in hybride versie van de 2,9-liter twinturbo-V6. Het gecombineerde vermogen moet meer dan 600 pk zijn. Dat is meer dan de M3 Competition, maar minder dan de AMG C 63 SE Performance.

De RS5 die onze spotter vastlegde is overduidelijk een stationwagon, of Avant in Audi-taal. Wees gerust: er komt ook een liftback-versie genaamd RS5 Limousine. Je kunt er vanuit gaan dat criticasters het gaan hebben over het gewicht van de nieuwe RS5. De nieuwe S5 Avant weegt al 1.940 kg en een gewone A4 PHEV gat al over de 2.000 kilo heen. Die heeft ook een V6, maar daar komt dus het plug-in hybride gedeelte nog bij.

Foto’s: Audi RS5 Avant B10 gespot door @spotcrewda