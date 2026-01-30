Iemand betaalde €267.255 (!) voor een Carrera S uit 2013

Wel een mooi kleurtje.

Er lijkt geen limiet te zitten aan de prijzengekte rondom zeldzame Ferrari’s en Porsches. Dit weekend zijn er weer vier Porsches verkocht voor een recordbedrag op een veiling van RM Sotheby’s in Arizona. Inclusief een 991 Carrera S die op €267.255 werd afgehamerd.

Club Coupé

Dat is bizar veel geld voor een simpele Carrera S, maar uiteraard was het wel een bijzondere uitvoering. Het gaat om een Club Coupé. Met deze special edition werd het 60-jarig bestaan van de eerste Porsche Club gevierd.

De Club Coupé is bijzonder smaakvol samengesteld, we kunnen niet anders zeggen. De auto is uitgevoerd in Brewster Green, met chromen raamlijsten en fraaie Sport Techno-velgen. De ducktail maakt het helemaal af. Het interieur is uitgevoerd in Espresso.

Uiteraard is de Club Coupé voorzien van zo’n beetje alle opties. Sport Design-pakket, carbon-keramische remmen, Porsche Active Suspension Management, Bose-audio, Sport Chrono: het zit er allemaal op. Ook is de auto voorzien van de optionele Powerkit, waarmee het vermogen stijgt naar 430 pk. Dit specifieke exemplaar is bovendien uitgevoerd met handbak, wat het helemaal een gaaf pakket maakt.

Dit komt aardig in de buurt van de perfecte 911, maar het blijft toch een Carrera S. In principe zijn het allemaal opties die je destijds gewoon kon bestellen op je 911, zelfs de ducktail. Maar ja, het een special edition waar er maar 13 van gemaakt zijn. En dit exemplaar heeft omgerekend 13.449 kilometer op de teller. Daarom was iemand zo gek om er €267.255 voor te betalen.

Nog meer records

En dit was niet de enige Porsche die voor een recordbedrag werd verkocht. De prijs van de Carrera GT heeft ook nieuwe hoogten bereikt. Een exemplaar met 3.455 kilometer werd geveild voor omgerekend €2,6 miljoen.

De voorganger van de Carrera GT – de 959 – wordt er intussen ook niet goedkoper op. Een 959 met 8.581 kilometer leverde €2,1 miljoen op. Zoveel is er nog niet eerder betaald voor een 959. Terwijl het nota bene een getuned exemplaar is. De auto is door Canepa onder meer voorzien van nieuwe turbo’s, wat het vermogen op 640 pk brengt. Ook heeft het onderstel een upgrade gekregen.

Tot slot is er nog een 997 Sport Classic geveild voor een recordbedrag. Een exemplaar met nog geen 200 kilometer op de teller was goed voor €650.000. Terwijl de Sport Classic in feite ook niets meer is dan een leuk aangeklede Carrera S…