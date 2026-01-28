Autoblog.nl

Video: Inhalen met dichte mist is nooit een goed idee

1 Reactie

Poging na poging inhalen. Dom, dommer, domst.

Dichte mist? Gewoon rustig aandoen en je afstand bewaren. Doe in elk geval het tegenovergestelde van wat deze gast doet.

