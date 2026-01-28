Video: Inhalen met dichte mist is nooit een goed idee

Poging na poging inhalen. Dom, dommer, domst.
Dichte mist? Gewoon rustig aandoen en je afstand bewaren. Doe in elk geval het tegenovergestelde van wat deze gast doet.
Bekijk ook deze video: Onoplettende man ziet geparkeerde auto over het hoofd
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 1 Reactie
Reacties
imaginenl zegt
Wel een mooi voorbeeld van ’taget fixation’