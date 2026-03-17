EV-laders komen binnenkort naar jou toe

Laden aan een laadpaal is zooooooo 2025.

Je ziet het al als je de parkeerplaats van de Ikea op draait: de laadplekken zijn vol en jouw accu bijna leeg. Extra pijnlijk is het feit dat de rest van het parkeerterrein bijna helemaal leeg is. Wat nu? Simpel, laat de lader naar jou komen.

Het is zo’n simpele oplossing dat je je afvraagt waarom dit nog niet in Nederland is. Oké, de ANWB heeft er aan gedacht, maar ook alleen tot op zekere hoogte, want de pechhulpdienst komt alleen met een lader voorrijden als je gestrand bent en niet als je toevallig pech hebt bij de Ikea. In China zijn ze daarom een stukje verder en hebben ze zelfrijdende robots bedacht met een accu en een laadconnector over het parkeerterrein karren op zoek naar jou en je stekkerbehoefte.

Ontmoet de Energy Tank

We hebben het hier over een ‘Energy Tank‘, zoals ontwikkelaar Eraergy de karretjes noemt. Ze rijden rond met een tot wel 200-kWh groot accupakket waarmee ze de gemiddelde EV dus makkelijk kunnen aftoppen, zelfs als deze helemaal leeg is. Ook het laden gaat redelijk snel. Volgens de fabrikant is 120 kW prima haalbaar.

Vooralsnog alleen in China…

Voor nu worden de autonome laders ingezet in de Chinese stad Linliqiao Jiayuan. Daar kunnen zo’n 400 EV-rijders via een app beroep doen op de Energy Tanks. De oplossing zou in een later stadium ook uitgerold moeten worden naar andere (afgesloten) plekken zoals de parkeerplaatsen van hotels en winkelcentra. Ook zouden ze een oplossing kunnen zijn voor plekken waarop het elektriciteitsnetwerk verouderd is en dus geen mogelijkheid biedt voor de plaatsing van laadpalen.

Zelf zien we ook nog een kans voor de Energy Tanks. Ze zouden gebruik kunnen maken van het overschot aan geproduceerde accu’s voor EV’s. Die zouden nu vooral ingezet worden voor lokale opslag van energie, maar waarom zou je die niet mobiel maken en inzetten voor de auto’s waar ze eigenlijk origineel voor bedoeld waren?