Video - Belg fietst met 87 km/u op N-weg - Autoblog.nl

Is dit de toekomst? Een Belg fietst met 87 km/u over een N-weg in België.

Zoals bekend houden Belgen van wielrennen en kunnen wielrenners aardig rap fietsen. Maar deze Belg weet wel heel erg snel te trappen. Een willekeurige bestuurder heeft de fietser gefilmd, terwijl hij op een N-weg nabij Roeselare rijdt. De Belg weet zelfs een vrachtwagen in te halen, terwijl hij volgens de filmende auto zo’n 87 km/u fietst. Een flinke snelheid dus. Maar wat is hier eigenlijk aan de hand?

Nou, volgens het Algemeen Dagblad was de Belgische politie eerst nogal boos op de meneer. Hij zou op een speed pedelec fietsen, waarmee hij maar 45 km/u mag gaan. Bovendien mag hij alleen op fietspaden fietsen, zeker niet op een provinciale weg.

Door deze commotie stapte de fietser, ene Bruno Naessens uit het Belgische Anzegem, naar de politie. Hij zou namelijk wél met zijn fiets op de openbare weg rijden, ook op een N-weg. Het gaat namelijk om een Gulas-bike. Een ingewikkelde machine, die je kan zien als een mix tussen een motorfiets en een elektrische fiets. Het nieuwste model kan 38 pk en 100 Nm leveren. De topsnelheid is daarmee een nogal bizarre 115 km/u. Inclusief btw kost het apparaat 31.500 euro, waarmee je een 6,5 kWh-accu krijgt die 125 km range biedt en een oplaadtijd van 2,5 uur tot 5 uur heeft. Er is ook nog een 10 kWh-accu, waarmee je 200 km kan fietsen.

Naessens zegt de fiets nu acht jaar te hebben, jaarlijks fietst hij er negenduizend kilometer mee. Rondom zijn woonplaats kent de politie hem inmiddels wel. Maar daarbuiten kennelijk nog niet. Toen hij zich meldde bij de politie in Roeselare, waren ze kennelijk een stuk minder boos. De tweewieler is namelijk in Duitsland ingeschreven als motor, daar is deze ook verzekerd. Hij mag dus gewoon rondfietsen. Al raadt de politie hem wel af om op de snelweg te fietsen. Dat vindt hij zelf een goed idee, deels omdat zijn ouder model maar 90 km/u kan.

Een interessant voertuig, zoveel is duidelijk. Je moet nog steeds blijven trappen, maar daarmee ga je wel een flink stuk sneller dan je van een reguliere elektrische fiets gewend bent. Of het concept aan gaat slaan? Dat zou ons niks verbazen. Al moet je er – zeker in het begin – wel rekening mee houden dat de politie niet zeker weet wat ze met je moeten doen.

Dank Kenneth voor de tip! Foto: Volvo Belgische Wegpolitie van @GSE1984, via Autojunk.nl.