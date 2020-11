Vernieuwde Land Rover Discovery nog steeds een gek kenteken - Autoblog.nl

Bij Land Rover waren ze van mening dat ze met de vernieuwde Discovery niet het kenteken hebben moeten ‘fixen’.

Het is de nachtmerrie van sommigen, waaronder ons aller @jaapiyo. Met de Discovery besloot Land Rover opeens het kenteken op de achterkant asymmetrisch te plaatsen. De plaat zit zoveel mogelijk naar links, waardoor er ruimte aan de rechterkant overblijft. Het is en blijft opvallend om te zien. Bij Land Rover lachen ze erom, want ze vinden het wel prima zo.

De Discovery is van een facelift voorzien en er zijn een aantal dingen anders, behalve de locatie van de kentekenplaat dan. Naast nieuwe koplampen en achterlichten introduceert Land Rover nieuwe mild-hybride motoren op de Discovery. Het model was sowieso wel toe aan een update. De huidige generatie Defender is zo comfortabel en heeft zijn stoere imago dat je die zou verkiezen boven de toch wat meer burgerlijke Discovery.

Land Rover Discovery aan de MHEV

De line-up bestaat uit vier nieuwe motoren. Twee benzinemotoren en twee diesels. Instapper is de D250 met een 249 pk en 570 Nm sterk dieselblok. Deze MHEV is een 3.0-liter zescilinder, wat ongetwijfeld heerlijk op koppel zal rijden. Nog lekkerder is de D300 met 300 pk en 650 Nm koppel uit dezelfde 3.0-liter zescilinder motor.

Op benzine rijden doe je met de 300 pk en 400 Nm sterke P300. Dat is een 2.0-liter viercilinder benzinemotor. Voor Nederland het meest gangbare model. Daarboven zit de leukere P360. Met 360 pk en 500 Nm koppel uit een 3.0-liter MHEV benzinemotor een feestje. Laatstgenoemde zal echter met het Nederlandse belastingklimaat niet heel aantrekkelijk zijn.

Interieur

Omdat het een facelift is hebben er geen revolutionaire aanpassingen in het interieur plaatsgevonden. Er zitten digitale klokken achter het stuur en in het midden een 12.3-inch scherm voor de infotainment. Daaronder nog een reeks knoppen voor de bediening. Zo mooi als het Touch Pro Duo van de andere Jaguar Land Rover modellen is het niet.

Land Rover Discovery

Nou zeg je: doe er maar één. En dan komt het prijskaartje. Voorlopig is er één prijs bekend en dat is van de P300 met z’n viercilinder. Die kost 103.945 euro. Kun je nagaan wat die andere varianten gaan kosten. Zet je maar schrap voor als de prijzen bekend worden gemaakt..