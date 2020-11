Deze Nederlandse ex-F1-coureur krijgt eigen Porsche 911 - Autoblog.nl

Gijs van Lennep, een Nederlandse voormalig F1-coureur en Le Mans-rijder, heeft van Porsche een eigen 911 gekregen.

Het is een van de bekendste race-Porsches in de geschiedenis: de Porsche 917. Met deze raceauto wist Porsche in 1970 en 1971 de 24 uur van Le Mans te winnen. In 1970 wonnen de Duitsers voor het eerst de Le Mans, maar voor dit artikel is die van 1971 even belangrijker. Want toen won Porsche mede dankzij een Nederlander, Gijs van Lennep. Van Lennep is een belangrijk figuur in de Porsche-boeken. Niet alleen vanwege dat ene jaar, maar ook omdat hij als coureur de meeste races in die 917 heeft gereden.

Maar Van Lennep heeft in meer Porsches geracet. Zo reed Van Lennep in 1966 met een Carrera 6, drie jaar later zat hij in de 908/02 en in 1976 was hij te zien in een 936. Om Van Lennep en zijn lange carrière – waaronder als F1-coureur van ’71 tot ’75 – te eren, krijgt hij nu van Porsche een eigen, exclusieve 911 Carrera S.

Laten we beginnen met de kleur. Want we hebben wel eens subtielere Porsches gezien. Deze 911 is in feloranje gespoten, wat de sportwagen een leuke en vrolijke uitstraling geeft. Porsche noemt deze kleur Lava oranje. Volgens de autofabrikant verwijst de kleur naar de tijd dat Van Lennep naast Ben Pon, Rob Slotemaker, Henk van Zalinge en Carel Godin de Beaufort in het Porsche-team Racing Team Holland racete. Andere uiterlijke punten zijn de Exclusive-achterlichten, een koolstofvezel dak en het SportDesign 911 Turbo-pakket in hoogglans zwart mét achterspoiler.

Het meest opvallende aan de buitenkant is echter de neus. Op de voorklep prijkt namelijk de vingerafdruk van Van Lennep, iets dat Porsche sinds eerder dit jaar aanbiedt. Het plaatsen van de vingerafdruk dan, niet per se die van Van Lennep. Niet alleen de neus heeft een stukje Van Lennep, op de verlichte instaplijsten is tevens zijn handtekening te zien. Verder zijn er allerlei opties voor het interieur aangevinkt, zoals de adaptieve sportstoelen Plus en het GT-sportstuurwiel. Leuk detail; in de binnenkant komt dat Lava oranje terug als kleur voor de stiksels.

Motorisch heeft Porsche niks aangepast aan de 911 Carrera S. De 3,0-liter zescilinder boxer produceert 450 pk en 530 Nm, die via een achttraps-PDK naar de achterwielen wordt gebracht. De topsnelheid is 308 km/u, nul naar honderd km/u moet binnen 3,5 seconden klaar zijn.