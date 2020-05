Video: BMW Concept iX3 – de elektrische X3

De BMW iX3 zal feitelijk de volledig elektrische variant van de X3 worden.

In deze video stellen we het concept aan je voor. De productieversie volgt in een later stadium, maar dat zal niet al te lang meer duren. Het is namelijk de bedoeling dat de productie van de BMW iX3 nog dit jaar start.

Het ontwerp, de aandrijflijn en een richtprijs van de BMW iX3. Je ziet het in de deze video!

Bekijk ook de video die we hebben gemaakt met de BMW Concept i4.