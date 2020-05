Renault schrapt 15.000 banen, blijft in F1

De Fransen doen hun plannen uit de doeken om er weer bovenop te komen.

Renault zit momenteel in een diep dal. Vandaag presenteerden ze hun plan om hier uit te komen. Het hoofddoel van het plan was al bekend: 2 miljard euro besparen over een periode van drie jaar. Daarvoor zijn de Fransen genoodzaakt enkele minder prettige maatregelen te nemen.

Ontslagen

Uiteraard betekent dit dat er mensen hun baan gaan verliezen. Renault maakt nu in hun plan bekend om hoeveel ontslagen het gaat. In thuisland Frankrijk zullen er 4.600 arbeidsplaatsen verdwijnen. In de rest van de wereld zullen er ook nog eens 10.000 banen geschrapt worden. Het totaal zal dus richting de 15.000 gaan. In totaal heeft het Franse bedrijf wereldwijd 179.565 man personeel in dienst.

Productie

Het blijft niet bij ontslagen, Renault gaat op alle vlakken snijden in de kosten. Zo wordt ook de productiecapaciteit teruggeschroefd. In 2019 produceerde het merk nog 4 miljoen auto’s. Het plan is om dit in 2024 teruggeschroefd te hebben naar 3,3 miljoen. Naar verluidt zou dit het einde betekenen van de Espace, de Scenic en de Talisman. Renault heeft dit echter nog niet bevestigd. Met het optimaliseren van het productieproces denkt Renault €650 miljoen te kunnen besparen.

Fabrieken

Eerder vernomen we al dat de fabriek in Dieppe, waar de Alpine A110 gebouwd wordt, op de nominatie stond om gesloten te worden. Renault is hier nog niet duidelijk over. Ze geven aan dat er ‘open reflectie’ is over een nieuwe invulling van de fabriek als de productie van de A110 ten einde is. Het lijkt er dus niet op dat de product van de Alpine voortijdig wordt stopgezet. Wat in ieder geval wel wordt stopgezet is de geplande uitbreiding van fabrieken in Marokko en Roemenië.

Formule 1

Wat voor consequenties dit heeft voor de Formule 1 was ook nog een open vraag. Daar wordt met geen woord over gerept in de plannen. We hoeven echter niet in het duister te tasten over de nabije toekomst van het F1-team. CEO Clothilde Delbos bevestigd namelijk dat Renault volgend seizoen actief zal blijven in de F1. Kunnen we toch op een positieve noot afsluiten.