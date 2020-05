MAN TGE begeleidingsvoertuig is huisje op wielen

Aan de buitenkant lijkt het een gewone bedrijfswagen. Deze MAN TGE betreft echter een rijk uitgeruste begeleidingsvoertuig.

Je ziet ze regelmatig rijden op de weg, maar je hebt wellicht geen idee hoe het interieur van zo’n busje eruit ziet. We hebben het over een begeleidingsvoertuig en in dit specifieke geval over de Man TGE.

Het Nederlandse bedrijf Westdijk heeft de Man TGE als begeleidingsvoertuig opgenomen in het wagenpark. De bedrijfswagen inrichting is door een firma in Duitsland omgebouwd om het werk als een begeleidende voertuig zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Het is niet toevallig dat er voor een Duits bedrijf is gekozen. Deze Man TGE begeleidingsvoertuig zal voornamelijk kilometers door Duitsland gaan maken. Met de ombouw is voldaan aan de strenge Duitse eisen (BF-3) voor begeleiding van exceptionele transporten.

Er kan een elektronisch bord uitgeschoven worden om het overige verkeer te waarschuwen. Achterin is een bedje en sanitair zodat de bestuurder van het begeleidingsvoertuig niet ’s nachts bij de vrachtwagenchauffeur in bed hoeft te kruipen. Bovendien is het met de rijtijdenwet verplicht om rust te nemen. Dan is het wel zo comfortabel om achterin gestrekt te liggen op je eigen bed. Wat misschien nog mist is een TV met een PlayStation voor de eenzame uurtjes. Maar die kan je nog altijd zelf monteren.