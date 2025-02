Dat zijn nog eens goede vrienden!

Geraakt worden door een ander in het verkeer. Normaal gesproken los je dat netjes op langs de weg. De automobilist in de BMW gaat ervandoor. De geraakte Supra was onderdeel van een vriendengroep. Ze lieten het er niet bij zitten..

