Dit is de meest extreme Alpine ooit

Volgens Alpine dan…

En wie zijn wij om daar aan te twijfelen? Als we zo’n ronkend persbericht binnen krijgen met de extreemste Alpine ever, dan is onze nieuwsgierigheid wel gewekt. Geen EV bommetje op basis van de Renault 5, maar gewoon een Alpine A110. Nou gewoon, de A110 R Ultime.

In 2018 was daar de terugkeer van het blauwe icoon uit Dieppe, de Alpine A110. Niet onverdienstelijk, maar voor de ingenieurs van het merk mocht het allemaal nog wel wat extremer. Maar liefst zeven jaar werkten de knappe Alpine koppen dus aan deze ultieme straatlegale versie van het iconische model.

Sportiefste Alpine voor de weg ooit

Waar de auto in eerste instantie ontstond als prototype, hadden de engineers al snel de ambitie om er een unieke exclusieve auto van te maken voor liefhebbers. Exclusief want hij wordt in een oplage van slechts 110 stuks gebouwd.

Onderhuids is de auto opgebouwd uit een lichtgewicht constructie en de aerodynamica van de auto is verder aangescherpt. Met de kennis uit de Formule 1 is de Alpine A110 naar een hoger plan getild zonder er simpelweg meer vermogen in te lepelen.

Gelimiteerd dus, en met een ontwikkeltijd van een jaartje of zeven zal dat dus wel wat mogen kosten. Maar Alpine geeft aan dat de A110 R Ultime niet alleen technische stappen maakt, maar ook een belangrijke stap is in de ontwikkeling van het ultra personalisatie programma van het merk. Ja ja, je kunt als klant zelf co-creator worden van je unieke A110 R Ultime.

De A110 R Ultime is maatwerk, net als een haute couture kledingstuk. In het Atelier Sur-Mesure begeleiden we elke klant persoonlijk bij het creëren van een auto die volledig aan zijn wensen voldoet.” Stéphanie Petit, Chief Designer, Colour & Material van Alpine is in haar nopjes

De cijfers van de Alpine A110 R Ultime!

We ploegen ons door de marketingpraat heen en lezen dat de ultieme A110 een volledig uit aluminium opgebouwd chassis heeft. De aerodynamica werd ingrijpend herzien, met een reductie van 160 kg neerwaartse druk vergeleken met de A110 R.

Specifiek voor circuitgebruik is de A110 R Ultime uitgerust met een frontsplitter met flexibele lip, vinnen op de voorbumper en eindplaten op de achterbumper. Het koelsysteem werd geoptimaliseerd met twee luchtuitlaten op de motorkap die de luchtstroom omhoog leiden.

Ook de motor werd onder handen genomen. Gesmede zuigers en nieuwe drijfstangen, linea recta uit de autosport. De turbo is verbeterd met een aangepaste compressorbehuizing en een nieuwe compressorwielconfiguratie. Tank je benzine met een octaangetal van 98, dan levert de motor 325 pk, maar hij is geoptimaliseerd voor 102 RON benzine. Dan peurt de auto 345 pk uit het blok.

Het piekvermogen van de Alpine A110 R Ultime wordt bereikt bij 6.000 tpm en met de DCT6-transmissie levert ie een maximaal koppel van 420 Nm vanaf 3.200 tpm. Voor de liefhebbers nog even de vermogen-gewichtsverhouding, 3,2 kilogram per pk. Natuurlijk hebben ze de auto ook een rondje over de Nordschleife gestuurd, anders neemt niemand de auto serieus. Hier was de A110 R Ultime zo’n 20 seconden sneller dan de A110 R.

Het oog wil ook wat

Hierboven stipten we het al aan, de auto is exclusief en je kunt zelf als koper lekker worden ondergedompeld in de wereld van Alpine. Lekker slakken zout leggen op de kleinste details. Dankzij samenwerkingen met gerenommeerde namen als Sabelt en Poltrona Frau biedt Alpine via het Atelier Sur-Mesure-programma een uitzonderlijke keuze aan maatwerkopties.

Je kunt kiezen uit 28 carrosseriekleuren, tien tinten leer, veertien kleuren Alcantara en exterieurelementen, zoals de aerodynamische koolstofvezelonderdelen, de motorkap, het dak en de achterruit, kunnen worden uitgevoerd in carrosseriekleur.

Nog exclusievere Alpine A110 R Ultime

Er worden er al maar 110 gebouwd. Dertig stuks daarvan worden een nog specialere uitvoering. Je kunt dan de kleur niet meer kiezen, die is dan blauw. Dé Alpine blauwe kleur. Die exclusievere versie heet dan ook: La Bleue. Je verzint het niet.

Twee blauwtinten lopen subtiel in elkaar over en het interieur van deze exclusiefste uitvoering is voorzien van een unieke combinatie van zwart en blauw leer.

Wat al dit feestelijks moet gaan kosten staat er niet bij (als je het moet vragen kun je het toch niet betalen) en wellicht is dat ook nog wel afhankelijk van de keuzes die maakt als co-creator. Al hebben ze daar vorig jaar oktober wel iets over gezegd. Zo’n twee ton meer dan een standaard A110. TWEE TON! Dan moet je hem wel heel graag willen hebben.

Uiteraard spreekt het merk van een hoogtepunt en de belofte is dat wat hier vandaag gepresenteerd wordt, blijvende invloed zal hebben op toekomstige modellen van Alpine. Te beginnen met de elektrische A110 die we eind 2026 mogen verwelkomen. We zijn benieuwd!