Heerlijke discussie tussen Checo en Carlos over ‘moving while braking’

De coureurs komen in de cooldown room na afloop van een race. Het levert vaak vermakelijke beelden op, met discussies en achteraf praatjes zonder PR-manager die er tussenzit. Dikke kans dat jij de televisie allang had uitgezet na de GP. Daarom wilden we je deze beelden niet onthouden, recent gedeeld door de Formule 1.