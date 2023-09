Nieuwe F1-presentator Viaplay! Koen Weijland

Amber Brantsen stopt er tijdelijk mee en Koen Weijland zal de F1-uitzendingen overnemen.

Weijland zou je kunnen kennen van de voetbaluitzendingen op de streamingdienst of van zijn YouTube kanaal, waar hij voornamelijk filmpjes publiceerde over zijn prestaties als e-sporter. Hij is namelijk een goede FIFA speler (de online game, niet het corrupte voetbalbobo-bolwerk) en is daarin zelfs vijf keer Nederlands kampioen geweest.

Even nogmaals voor de duidelijkheid: we hebben het hier over een videogame, niet het echte voetballen. Nu gaat hij dus ook de F1-uitzendingen presenteren.

Weijland gaat F1-uitzendingen presenteren op Viaplay

We zijn natuurlijk Amber Brantsen gewend (!?), maar die gaat met zwangerschapsverlof. Zij verwacht namelijk haar tweede kindje, de Grand Prix van Qatar op 8 oktober zal voorlopig haar laatste zijn. Weijland zal vanaf 20 oktober de presentatie overnemen.

Weijland ziet zichzelf niet als een grote Formule 1-kenner. Nou, dat is een goed begin. Maar hij zegt dat hij het wel allemaal volgt en dat hij al ervaring heeft. Hij heeft namelijk een keer mogen invallen bij de testdagen in Bahrein.

Geen kenner

De dertigjarige jongeman zegt dat de nadruk ligt op het presenteren. Hij gaat niet de kenner uithangen, daar heb je analisten voor. Hij zelf zal de zwaarte leggen op het doorvragen en voorzetjes geven.

Of hij zenuwachtig is? Nee, natuurlijk niet. Hij zegt tegenover de Telegraaf: ‘ het snelle schakelen tijdens bijvoorbeeld een Formule 1-voorbeschouwing vind ik alleen maar mooi.’ En hij heeft natuurlijk al wat ervaring. Eerder heeft hij op RTL 7 voetbalwedstrijden in de Champions League en Europa League voorzien van zijn aanwezigheid.

Hij gaat verder door mede te delen dat hij hoopt te kunnen bijdragen aan een ontspannen sfeer tijdens de uitzendingen en dat er inhoudelijk het maximale uitgehaald gaat worden. Wij zijn benieuwd.

Weijland is dus een beetje de Liam Lawson van Viaplay. Of er een volgend Viaplay F1 seizoen is waarvoor Weijland zich kan bewijzen is maar de vraag nu het rommelt bij de geplaagde Zweedse streamingdienst.