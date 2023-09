Europese ban brandstofauto´s is een cadeautje voor China

De CEO van BMW zegt dat de Europese ban op brandstofauto´s killing is voor onze eigen industrie en China in de kaart speelt.

Een dreigend Europees verbod op (de verkoop van) benzine- en dieselauto’s zou een groot deel van de Europese markt voor elektrische voertuigen zo in de schoot werpen van Chinese autofabrikanten. En die timmeren al goed aan de weg. Met deze belangrijke boodschap kwam de chef Oliver Zipse toen hij zei dat hij klaar is om de strijd aan te gaan.

Europese ban op brandstofauto´s en China

Tjsa, waar komen de grondstoffen vandaan en waar worden de accu’s (en veel auto’s) in elkaar gezet? Juist, in China. De Europese auto-industrie is niet alleen bezig om te strijden tegen hun Europese rivalen. Nee, het is tevens een wedstrijd tegen de klok.

Engeland, lekker vooruitstrevend dat ze zijn, gaat de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s al in 2030 verbieden. Tesla en Chinese ‘counterparts’ zoals BYD en Xpeng, spinnen daar nu al garen bij. BMW baas Zipse zegt dat het ‘marktsegment voor basisauto’s zal verdwijnen of zal niet door Europese fabrikanten gemaakt worden’. Dit komt mede door het eerder genoemde verbod.

Chinese dominantie

De Chinezen hebben het maar goed voor elkaar. Waar ze jaren niet tegen de Europese autofabrikanten op konden boksen, hebben ze nu hun kans geroken en gepakt. Hebben wij, hier op ons continent, zitten slapen? Ja dus.

China is behoorlijk dominant in de toeleveringsketen voor batterijen. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk een positie opbouwen in Europa en hun marges vergroten. Dit terwijl wij in Europa afhankelijk zijn van Jan en alleman.

Gelukkig ziet BMW de toekomst toch zonnig in. Zipse zegt dat ze geld gaan verdienen met elektrische auto’s en dat ze gaan concurreren met dure Tesla’s. Hij zei: ‘we zullen ons niet uit de markt prijzen’. De toekomst zal het ons leren. Misschien is stap 1 minder afhankelijk zijn van andere landen en zelf een (maak) industrie opbouwen! Dat helpt ons allemaal.

Foto: witte BMW M3 bij tankstation, gespot door @spotcrewda