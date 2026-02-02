Tango wil prijzenoorlog beginnen onder snelladers

Kom maar op!
Onbemande tankstations zijn nu niet meer weg te denken uit Nederland, maar in 2000 was dit nog een nieuw concept. Dit werd geïntroduceerd door Tango, die hiermee een stuk goedkoper kon zijn dan de concurrentie. Dit kunstje willen ze nu herhalen, maar dan op de laadmarkt.
Prijscompetitie
Tango Electric bestaat al sinds 2020, maar ze hebben grote ambities. Dat blijkt uit een gesprek van de Telegraaf met Tango-baas Frank Rouwens. Ze willen echt op prijs gaan concurreren met andere snellaadaanbieders. Wie weet ontstaat er een heuse prijzenoorlog.
Hoe wil Tango dat voor elkaar krijgen? Ze gaan bij de laadstations kleine batterijparken uit de grond stampen en zetten bovendien in op dynamische laadtarieven. “De consument is nog niet klaar voor prijzen die in de piek hoger zijn dan in de daluren, maar binnen enkele jaren wel,” aldus Rouwens. “Dan kan je die prijscompetitie uitspelen.”
Huidige prijzen
Momenteel betaal je bij de Tango Electric €0,69 à €0,70 per kWh. Dat is onder het gemiddelde, maar nog niet genoeg om een prijzenoorlog te ontketenen. Dat moet op de langere termijn gaan gebeuren.
Overigens heeft Tango vorige week juist haar prijzen verhoogd. Vereniging Elektrische Rijders is in alle staten omdat Tango stilzwijgend de prijzen flink omhoog heeft gegooid. Zo is de prijs per kWh bij sommige laders opeens van €0,35 naar €0,52 gegaan. Voor alle duidelijkheid: dit gaat wel over AC-laders, terwijl het Telegraaf-verhaal vooral over DC-laders gaat.
We moeten nog even afwachten hoe de plannen van Tango gaan uitpakken, maar als ze daadwerkelijk een prijspakker kunnen worden is dat natuurlijk goed nieuws.
Bron: Telegraaf
Foto: AMG GT Black Series bij de Tango, gespot door @bartsmid
Reacties
klaasjevaak zegt
Dan moeten ze echt wel onder de Tesla Superchargers gaan zitten qua prijs. Anders gaan particulieren alsnog naar Tesla.
Voor zakelijke rijders maakt het niet uit, baas betaald toch.
minimoke1984 zegt
Exact dat. Er zijn ook genoeg mensen met Ionity/FastNed abbonementen want die schelen weinig in prijs met Tesla en laden wat sneller nog.. Geen idee wat laadsnelheid is bij Tango maar als ze inzetten op minimaal 350kw laden voor dezelfde prijzen als Tesla dan kan je idd daar een verschuiving krijgen en concurrentie..Een fout moeten ze niet maken; Tesla heeft hele diepe zakken.. Dus het kan voor hun averechts werken. Beter is nieuw systeem bedenken.. Bijv 100kwh afname per maand prijs .. per KWh. 100-200 prijs B, 200-500 prijs C en meer dan 500 prijs D. Dan doe je iets unieks.. Kan ook met ouderwetse spaarsystemen (digitale zegels sparen voor kortingen)…
dare2think zegt
Voor zakelijke rijders zal het in het belang van de baas zijn dat er zo kort mogelijk onderweg geladen wordt. Een medewerker kan claimen die tijd ’toch wel nuttig te gebruiken’; veelal kan diezelfde tijd het effectiefst ingezet worden op kantoor of bij de klant en niet onderweg. Dus dan slaat de balans eerder door naar (mogelijkheid tot) snelladen boven goedkoper laden.
wimbers zegt
wat nou als het verplicht wordt die prijs per kWh gewoon te adverteren, net als bij een pomp, en dat het ook niet hoger mag zijn als ik geen laadpas heb, of abonnement, maar gewoon met mijn pinpas wil betalen, net als aan e pomp..
echt, dit draait allemaal nooit omdat e consument, maar uitsluitend om de bedrijven..
ik wil gewoon met mijn pas kunnen betalen, en nergens een abonnement voor nemen, en dan gelijk behandeld worden, je geeft die abonnees maar andere voordeeltjes. maar dit is ongelijke behandeling..
mashell zegt
Her zou inderdaad al een stunt zijn als de prijs gewoon op de paal zou staan.
Reinier zegt
Iedereen kan een abonnement nemen, dus het is geen ongelijke behandeling. Dat abonnement kost elke maand geld, dus dat moet je er voor over hebben. Je kan bij Fastned en Tango gewoon betalen met je pinpas.