Tango wil prijzenoorlog beginnen onder snelladers

Kom maar op!

Onbemande tankstations zijn nu niet meer weg te denken uit Nederland, maar in 2000 was dit nog een nieuw concept. Dit werd geïntroduceerd door Tango, die hiermee een stuk goedkoper kon zijn dan de concurrentie. Dit kunstje willen ze nu herhalen, maar dan op de laadmarkt.

Prijscompetitie

Tango Electric bestaat al sinds 2020, maar ze hebben grote ambities. Dat blijkt uit een gesprek van de Telegraaf met Tango-baas Frank Rouwens. Ze willen echt op prijs gaan concurreren met andere snellaadaanbieders. Wie weet ontstaat er een heuse prijzenoorlog.

Hoe wil Tango dat voor elkaar krijgen? Ze gaan bij de laadstations kleine batterijparken uit de grond stampen en zetten bovendien in op dynamische laadtarieven. “De consument is nog niet klaar voor prijzen die in de piek hoger zijn dan in de daluren, maar binnen enkele jaren wel,” aldus Rouwens. “Dan kan je die prijscompetitie uitspelen.”

Huidige prijzen

Momenteel betaal je bij de Tango Electric €0,69 à €0,70 per kWh. Dat is onder het gemiddelde, maar nog niet genoeg om een prijzenoorlog te ontketenen. Dat moet op de langere termijn gaan gebeuren.

Overigens heeft Tango vorige week juist haar prijzen verhoogd. Vereniging Elektrische Rijders is in alle staten omdat Tango stilzwijgend de prijzen flink omhoog heeft gegooid. Zo is de prijs per kWh bij sommige laders opeens van €0,35 naar €0,52 gegaan. Voor alle duidelijkheid: dit gaat wel over AC-laders, terwijl het Telegraaf-verhaal vooral over DC-laders gaat.

We moeten nog even afwachten hoe de plannen van Tango gaan uitpakken, maar als ze daadwerkelijk een prijspakker kunnen worden is dat natuurlijk goed nieuws.

Bron: Telegraaf

Foto: AMG GT Black Series bij de Tango, gespot door @bartsmid