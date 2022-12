Video – Damon Hill laat de auto van zijn vader uit

En nee, dat betekent niet dat Damon een rondje mag rijden in een Toyota Verso-S, want zijn vader is Graham Hill en die reed in een BRM Formule 1-auto.

Het gebeurt vaak dat het nageslacht van een F1-coureur ook de autosport of zelfs de F1 in duikt. Jos en Max Verstappen, Michael en Mick Schumacher, Gilles en Jacques Villeneuve, Nelson en Nelson Piquet en noem ze maar op. Het is echter maar twee keer gebeurd dat junior en senior beide een wereldbeker mochten vasthouden. Vader Keke Rosberg (kampioen 1982) bracht zoon Nico voort die het kunstje flikte in 2016 maar daarvoor was de eer aan de familie Hill.

Damon Hill

Vader Graham Hill wist namelijk twee keer te winnen in 1962 en 1968, zijn nageslacht Damon Hill deed het in 1996. Graham Hill zijn allereerste titel was in 1962 dus, om precies te zijn op 29 december 1962: gisteren zestig jaar geleden. Helaas kan Graham Hill het niet eren, want Hill Sr. overleed in 1975. Zoon Damon mag daarom als unieke kans een keer plaatsnemen in de racebolide van BRM waarmee Graham Hill in 1962 won. Een unieke kans voor de inmiddels 62-jarige ‘zoon van’. En uiteraard is er bewegend beeld van in de vorm van een mini-documentaire.