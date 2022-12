Een nieuw jaar betekent ook afscheid nemen. Deze betaalbare auto’s zien wij niet meer terug in 2023.

Het is het einde van het jaar. Elk jaar blikken wij dan terug naar de auto’s die uit productie gaan of in Nederland van de markt zijn gehaald en in 2023 niet mer terugkeren.

Elk jaar wordt deze lijst langer en langer. Dat is op zich ook begrijpelijk. Fabrikanten danken oude modellijnen af en er komen nieuwe voor in de plaats. Sedans worden crossovers, al dan niet elektrisch. Daar hoort een nieuwe modellijn bij.

Deze betaalbare auto’s keren niet meer terug in 2023

Dat betekent wel dat we afscheid moeten nemen van een hoop auto’s. Voor vandaag hebben we de betaalbare auto’s die niet meer terug keren in 2023, morgen de dure!

Audi A4 Allroad quattro

Ja, die was er ook nog. Waar je vroeger nog weleens een A6 Allroad zag, moeten we eerlijk bekennen dat we de Audi A4 Allroad bijna nooit tegenkwamen. Reden voor Audi om het model uit de roulatie te halen. Voor Nederland althans. Het model heeft voor de thuismarkt onlangs nog een minimale update gehad.

BMW i3

De bouwkwaliteit van een 7 Serie, de ruimte van een 5 Serie en de prijs van een 3 Serie. De BMW i3 is op papier een topauto. Het was een van de eerste goede elektrische auto’s. Het elektrische aspect was nog niet heel denderend (range en laadtijden konden beter), maar het was verfrissend om te zien dat BMW zich meer richtte op een laag gewicht en slimme indeling van de ruimte dan extreem grote accu’s onder een SUV leggen.

Dat is wat er tegenwoordig gebeurt. De BMW i3 is simpelweg zijn tijd vooruit. Een Audi A2 uit München. Een slimme doordachte auto met een premium-badge scoort niet. Het moet er wel een beetje SUV-esque uitzien, waarschijnlijk. De BMW iX1 is nu min of meer de opvolger.

Ford Mondeo

Het D-segment zonder premium-badge bestaat bijna niet meer. Alleen Mazda doet mee met een (zwaar verouderde) Mazda 6, de rest is er mee gestopt. Sommige zelfs dit jaar, zoals Ford. De Ford Mondeo is een van de beste auto’s ooit gebouwd als je rekening moet houden met alle facetten, dus ook kosten.

Voor een redelijk bedrag (een Mondeo kostte 35 mille) had je een keurig uitgeruste en puik sturende middenklasser. Voor vijf mille meer had je een Vignale-uitvoering met alles erop en eraan. Nu verkoopt Ford behoorlijk veel Kuga’s, dus hun klanten zijn overgestapt naar een ander model. Maar toch, dit waren hele puike auto’s.

Hyundai i30 Fastback

Sommige modellen zijn wat minder populair dan anderen. Een liftback op basis van een C-segment hatchback is sowieso niet echt een hete markt. Desalniettemin zag de Hyundai i30 Fastback er keurig uit met de laag aflopende sportieve achterzijde.

Zeker als N-Line een fraai voorkomen. En ja, er was in Nederland heel even een N-versie, alleen voor de facelift (andere markten krijgen wel de facelift-versie.

Hyundai Ioniq

Kunnen jullie nog de introductie herinneren van de Hyundai Ioniq? Ja, precies, dat was niet eens zo gek lang geleden. De Ioniq was best een slim concept. Het design was ‘geleend’ van de Toyota Prius en het idee van de auto ook. Je kon de Ioniq echter krijgen met drie aandrijflijn-concepten. Net als de Prius was er een reguliere hybride.

Dan was er ook nog een PHEV (een smaakje dat we later ook bij de Toyota Prius zagen). Echter, de Ioniq kon je ook als elektrische auto krijgen! Dat was ongekend. Nou ja, voor merken die niet Hyundai en Kia heetten. De Kia Niro en Hyundai Kona kon je met dezelfde techniek krijgen en de consument vonden dat toch meer smoel hebben. Wilde je alles uit het concept halen, dan moest je de Ioniq kiezen, die was namelijk efficiënter vanwege dat uiterlijk. De Ioniq heeft ook de basis gelegd voor de latere elektrische modellen van Hyundai, zoals de Ioniq 5 en Ioniq 6.

Mini’s met een handbak

Bij een Mini hoort gewoon een handbak. De New Mini kwam relatief snel beschikbaar met een automaat en als we heel erg eerlijk zijn: dat was op zich best een prima ding. Ook in de latere versies. De huidige Mini kun je krijgen met een Aisin achttraps-automaat die sneller en zuiniger is dan de handbak, dus de beslissing is logisch.

Zeker omdat ‘alle mensen’ een automaat willen. Maar de handbak is toch veel leuker voor dit soort auto’s. Mini’s worden al groter, zwaarder en comfortabeler. De automaat past daarbij, maar het komt zo telkens verder af te staan van het concept Mini.

Mitsubishi Outlander

Ooit de favoriete auto van elke Nederlandse leaserijder. De Mitsubishi Outlander kenden we al voor twee generaties. Ondanks dat die tweede generatie in ons land gebouwd werd, keken we er nauwelijks naar om. Ja, enkele caravanrijders die een betrouwbare auto wenste. In 2013 veranderde dat met de Outlander PHEV. Het is in basis een briljante auto. Het is een elektrische auto met een range-extender zonder transmissie. De motor drijft niet de wielen aan, maar de elektromotor. Dat is véél efficiënter, namelijk.

Vanwege de lage bijtelling en MRB (in het begin zelfs niets) moest iedereen zo’n Mitsubishi hebben. De uitwerking van de aandrijflijn was belachelijk slecht, ondanks alle handicaps kon je amper 15 kilometer elektrisch rijden. De Outlander werd gedurende de periode dat ‘ie geleverd werd behoorlijk aangepast, maar toen was het niet de fiscale knaller die het was en liet het publiek de auto volkomen links liggen. Afgelopen jaar haalde de importeur het model stilletjes uit het gamma. Op andere markten is er een nieuwe Outlander. We zijn benieuwd of die naar Nederland komt.

Opel Insignia

Nee, de Opel Insignia is ook weg! Daar hadden we stiekem wel een zwak voor. Natuurlijk stond de auto voor een loodzware opgave: overleven in een stervend segment. Opel deed zijn uiterste best. De Insignia was leverbaar met puike motoren, gunstig geprijsd en zag er alleraardigst uit. Je kon zelfs Opel Exclusive raadplegen voor bijzondere kleuren en leersoorten.

En als dat niet tof was, je kon zelfs bij Bitter aankloppen om je Insignia nóg exclusiever te maken. De Insginia Cross Tourer is in de de VS een culthit als Buick Regal TourX. We dachten dat het model nog leverbaar was, maar een blik op de Opel-site leert ons dat het model stilletjes is geschrapt.

Suzuki Jimny blijft toch!

Het is nu al afgelopen . Het waren destijds de eerste tripjes van toen kersvers hoofdredacteur @michalras, met de Suzuki Jimny. Iedereen was unaniem: wat een geweldige auto! Nee, niet sportief, comfortabel of voordelig, maar de Jimny doet precies wat je wil van een kleine terreinauto. Sterker nog, de Jimny kan daadwerkelijk wat jouw SUV pretendeert te kunnen.

De combinatie van een ladderchassis, atmosferische motor, handbak en vierkante styling is helaas niet zuinig op papier te krijgen. Monstruositeiten als de Lamborghini Urus of BMW XM kunnen wel goedgekeurd worden, de Suzuki Jimny niet. Daarom keert deze auto niet terug in 2023 .

Update: ho wacht stop! Suzuki NL leest ook Autoblog natuurlijk en zojuist kregen we het bericht dat de Jimny Professional wel gewoon in het gamma blijft. De versie met achterbank komt echt niet terug maar voor mensen die met 2 plekken toe kunnen is er dus gewoon nog een Jimny in 2023. Als je er eentje kunt vinden natuurlijk…. Goed nieuws op de vrijdagavond!

Toyota Aygo

Dit is de meest zorgwekkende omissie voor het volgende jaar. Dat deze auto niet kan overleven mag je de hoogwaardigheidsbekleders bij de EU voor bedanken. Waar ze in Japan zo helder van geest zijn om kleine zuinige auto’s te stimuleren, hebben ze in Europa een omslachtige methode die je met extreem dure en dorstige auto’s kunt omzeilen, zolang je maar de testcycus elektrisch kan afleggen.

Ook de overdreven veiligheidseisen zorgen ervoor dat het voor fabrikanten niet aantrekkelijk is om een A-segment auto te bouwen voor Europa. Dit gaat nog een issue worden, want over 10 jaar zijn er geen interessante A-segment occasions meer. Wel een paar exemplaren van de Mercedes-Benz GLS of de Land Rover Range Rover.

Toyota Corolla Sedan

De saaiste auto ooit gebouwd, maar misschien ook wel de beste. Overal ter wereld kom je deze Toyota ze met bosjes tegen. De Toyota Corolla Sedan is wereldwijs erg populair. Vergeet niet dat hatchbacks en stationwagons voornamelijk in Europa populair zijn. De huidige generatie was tot voor kort als vijfdeurs hatchback, stationwagon (Touring Sports) of sedan leverbaar.

Met de modelupdate is die variant komen te vervallen. We weten niet welke auto we moeten aanraden aan je nuchtere buurman die enkel en alleen een betrouwbare en functionele C-segment sedan zoekt. Oh wacht, wederom heeft Mazda dit stukje van de markt onder schot met de Mazda 3 sedan.

Volkswagen e-Up

Net als met de Toyota Aygo is het zonde dat er aan deze auto een einde komt. De elektrische drieling waren puike autootjes. Natuurlijk, je blaft met een Volkswagen e-Up niet in 5 uurtjes van Arnhem naar Basel. Maar voor in de randstad zijn het perfecte auto’s. Ook hier is er simpelweg te weinig toekomstperspectief.

Met alle eisen waar zo’n auto aan moet voldoen, stijgt de prijs en kun je beter een segmentje hoger (of twee) gaan zoeken. De gewone Volkswagen Up blijft als enige nog over in het gamma, er is wel een erg beperkte keuze qua motor en uitvoering. De GTI is er nog! Alhoewel die wel onbetaalbaar is helaas.

