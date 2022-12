Wist jij dat alle modellen van Lexus namen hebben?

Ja, dat wist je. Maar wist je ook dat er echt wel logica zit achter namen als Lexus RC 300h F-Sport?

Lexus is zo’n merk dat we heel sympathiek vinden, maar niet echt kunnen bestempelen als een merk dat goed begrepen wordt in ons land. Het is Lexus (bijna) nooit gelukt om men en masse uit hun BMW, Audi of Mercedes te jagen en voor een premium Toyota te kiezen. Toch is het merk al jaren bezig met auto’s verkopen en ook al is Nederland niet de belangrijkste afzetmarkt, ze blijven het proberen.

Namen

Vandaag moeten we het even hebben over namen. Die hebben Lexussen niet. Tuurlijk kun je een ES van een RC onderscheiden, maar dat zijn codes, geen namen. Lexus hanteert een gelijkwaardige strategie als bijvoorbeeld BMW en Mercedes. Neem bijvoorbeeld IS 500, dat betekent het model IS met een 5.0 liter grote motor. Er zit tegenwoordig net zoals bij BMW wat speling in, een RC 300h heeft geen drieliter bijvoorbeeld, en de H staat trouwens voor hybride (of de e voor elektrisch bij bijvoorbeeld de UX 300e). Nee, de namen zelf. Want ook al klinken namen als ES, LX en RC nogal willekeurig, er zit logica in. Tenminste, Japanse logica. Lexus deelt een mooi overzicht van al hun modellen en namen en dus duiken wij ook eens in de materie.

Lexus CT

Tot en met heden ten dage heeft de Prius altijd een beetje last gehad van zijn uiterlijk. De aandrijflijn is namelijk dikke prima. Als je die aandrijflijn in een oké smoelende C-segment hatchback stopt, is er ineens weinig mis mee. Dus kon de bijtellingsvriendelijke Lexus CT, enkel geleverd als CT 200h (met de ‘performance van een 2.0 liter motor’ maar het is een 1.8 hybride), op aardig wat verkopen rekenen in Nederland. De naam staat voor Creative Touring. Dit omdat Lexus, en wij citeren vrij vertaald, de CT een creatieve frisse hybride wind in een door diesel gedomineerd segment vond. Dat de namen betekenis hebben, betekent niet dat de marketingafdeling er geen lol mee heeft gehad.

Lexus HS

In de VS had Lexus het probleem dat men niet van C-segment hatchbacks houdt. Een CT zou daar dus vrij snel floppen. Toch had de VS ook hun eigen premium-Prius, de HS. Wel met een andere aandrijflijn, een 2.4 liter hybride motor met CVT. Ook deze auto kwam alleen als HS 250h waar de ‘250h’ min of meer accuraat is aan de motorgrootte. Een daverend succes was de HS overigens alsnog niet. De naam staat voor Harmonious Sedan, vanwege het in harmonie werken van benzine- en elektrisch. Onthoud die S voor Sedan even, want daar zit systeem in.

Lexus ES

Wij kennen de naam ES pas sinds kort, maar de Lexus ES heeft elders al bestaan sinds het prille begin van Lexus. Steeds meer veranderde de auto van luxe Camry naar kleine LS. Voor de directeur, of we moeten zeggen executive met smaak, want ES staat voor Executive Sedan. Met de S van Sedan. We zeiden het al, daar zit systeem in.

Lexus LS

Wat zit er nog boven de executive? Niks, behalve pure weelde en luxe. Dus staat LS, het eerste model van Lexus, gewoon voor Luxury Sedan. Lekker simpel, lekker duidelijk, zoals de eerste generatie Lexus LS moest zijn. De benaming L bij bijvoorbeeld Lexus LS 600hL staat dan weer voor de versie met lange wielbasis.

Lexus GS

En dan zat daar ook nog een soort zustermodel van de Lexus ES die we wel kenden, de Lexus GS. Bedoeld als een soort iets vooruitstrevende versie van de ES, deze auto kreeg bijvoorbeeld in 2005 al de beschikking over hybride aandrijflijnen. Vandaar dat Lexus koos voor Grand Sedan als naam.

Lexus IS

En dan is er nog het babymodel IS van Lexus, de 3 Serie van het merk. Dankzij de roemruchte aandrijflijnen van Toyota en een aardig fris uiterlijk een auto die goed ontvangen werd. De naam eindigt op S en het is een sedan, dus je snapt de logica wel. De I staat voor Intelligent, dus de naam is dan automatisch… Intelligent Sports. Ja, Lexus wilde vooral het sportieve imago van deze auto benadrukken, maar daardoor moest er wel wat logica door de plee gespoeld worden.

Lexus LX

Bij de letter X zit er iets meer logica in. Tenminste, bij elke Lexus met de letter X staat deze voor X-over (Crossover). De Lexus LX heet dus officieel Luxury Crossover. Wat raar is, want deze Lexus op basis van de Land Cruiser is geen laffe voorwielaangedreven hatchback, maar een écht potente offroader. Ook had Lexus een aardig vooruitziende blik als in 1990, ten tijde van de eerste LX, de term ‘crossover’ al viel. Maar goed, de X van Crossover dus.

Lexus GX

Vanaf daar is de GX wel een logisch vervolg: dat staat voor Grand Crossover. Waar de LX gebaseerd is op de ‘volledige’ Land Cruiser, is de GX de ge-Lexusificeerde kleine Land Cruiser Prado. Tenminste, kleiner dan het obsceen grote model erboven. Potent offroaden kan trouwens ook met de GX, dus ook hier is crossover een aparte term.

Lexus RX

Hoe anders is dat bij de Lexus RX, wat zeker vanaf de tweede generatie zeker wel een nogal bizar crossover-achtig model is. Vandaar dat de naam Radiant Crossover zeker niet uit de lucht komt vallen. Radiant in dit geval omdat de Lexus RX de grote belofte moest worden vanaf de jaren ’00.

Lexus NX

Ook de Lexus NX is zeker meer crossover dan terreinauto, dus is de naam Nimble Crossover beter goed te praten. Nimble betekent letterlijk vertaald ‘rap’, waarmee Lexus volgens hen wil aanduiden dat de auto een ideale mix is tussen sportieve sedan en luxe SUV. Want het speerpunt van zo’n auto is dat ‘ie rap is. Duh.

Lexus UX

De kleinste crossover van Lexus, de UX, wordt logischerwijs aangeduid met de U van Urban Crossover. Die term zien we nog wel vaker bij kleine crossovers langs komen, omdat deze auto’s klaar zijn voor de Urban Jungle. Nogmaals, hoe leuk zou het zijn om in een marketingteam te mogen zitten.

Lexus RZ

Dan de aankomende Lexus-variatie op het recept Toyota bZ4X en Subaru Solterra, de Lexus RZ. Klein probleempje: we kunnen je niet met zekerheid vertellen waar die Z voor staat. De R zal net als de RX staan voor ‘Radiant’, want ook dit moet ‘de volgende grote stap’ voor Lexus zijn. Maar de Z? Wij verwachten dat dit een EV-dingetje wordt en dus dat het voor iets in de trant van Zero (Emission) zal staan. Zeker weten doen we het niet, dus met een kleine slag om de arm: Radiant Zero. Klinkt wel cool trouwens.

Lexus LM

Je zou het misschien niet zeggen, maar in vele Aziatische landen is dit beter dan een S-Klasse. Luxueuze busjes zijn daar belangrijker dan ooit en Toyota weet dat: de Alphard en Vellfire zijn daar het summum van luxe vervoer. Vandaar dat Lexus ook een graantje meepikt met de LM. Ondergetekende zou beweren dat LM zijn initialen zijn (wat ook zo is), maar Lexus gebruikt het als afkorting voor Luxury Mover.

Lexus SC

Dan eindigen we met het leuke spul. Tenminste, eerst even de SC behandelen. Niks ten nadele van de eerste generatie overigens, een heerlijk Japans slagschip met ofwel een Supra-motor ofwel die heerlijke ‘430’ aandrijving van Lexus, een V8 dus. De naam Sports Coupe waardig, kortom, ook al was ‘ie iets meer luxueus dan sportief. De tweede generatie maakte het nog bonter wat betreft de naam SC, want hij was zwaar en log dus amper sportief, bovendien was het een cabrio (en dus geen Sports Coupe). Uitgeroepen door een autoprogramma van de BBC als de slechtste auto ooit gebouwd in een speciale uitzending.

Lexus RC

Wat dat betreft heeft Lexus coupés later weer herpakt. De Lexus RC is een fijne BMW 4 Serie-rivaal, alleen niemand kocht ‘m. Dat terwijl hij er als hybride, zescilinder én keiharde F met V8 was. Omdat de auto juist aardig klassiek was en niet zo radiant, staat de R voor de RC ineens voor Radical Coupe. Lexus snapt als geen ander dat je alleen logica moet toepassen wanneer jou dat uitkomt.

Lexus LC

Geen zorgen, alle logica is hersteld wanneer het gaat over de coupétopper van Lexus, de LC. Daar staat de naam gewoon weer voor alles dat je als logisch kan bestempelen, dus gewoon Luxury Coupe. Al maakt het weinig uit hoe deze auto heet als ‘ie er uit ziet zoals een LC. Een absolute topper.

‘Lexus F’

We zijn al weer bijna aan het einde, dus willen we nog even een naam uitlichten die niet bij een model hoort. Zoals we in dit artikel hebben vermeld is de naam van hete Lexussen vaak F. Geen Performance, of Sport, of RS, of GT, maar F. Dat betekent niet dat Lexus de naam F gebruikt omdat niemand ‘m gebruikt, maar omdat de F de eerste letter is van Fuji Speedway. Het GP-circuit van Japan waar de F1 al meermaals langs is geweest. Weet je dat ook weer. F-modellen van Lexus waren er maar drie: de IS F, RC F en GS F. Wel zijn er voor meerdere modellen sportpakketten uitgebracht onder de naam F-Sport.

Lexus LFA

We bewaren het beste voor het laatst, want de Lexus LFA moet ook even benoemd worden. Wederom trouwens om alles aan logica weer de deur uit te gooien. Ook al heeft de LFA ‘F’ in de naam en staat de letter F op de flanken van de auto, dit keer staat ‘ie niet voor Fuji Speedway. De initiële LF-A Concept had de afkorting voor Lexus Future Advance als naam. Toch werd F indirect wel gebruikt om het F-label van Lexus te benadrukken, want op het productiemodel staat het voor Lexus F-Sports Apex. Wat toch een beetje voelt alsof ze de afkorting moesten goedpraten terwijl niemand er eigenlijk om vroeg. Ach, net zoals bij de LC, de naam verandert niks aan hoe briljant de LFA is.