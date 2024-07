Koop geen Porsche 911! Ik herhaal koop geen Porsche 911

Koop geen Porsche 911 als je ook DIT kunt bestellen.

De Porsche 911 is een icoon. Daar gaan we niet omheen draaien. Elke generatie vraag je je af of het beter kan en elke keer lukt ze het heel erg aardig. Dus ja, als je twee ton kunt stukslaan op een sportwagen, is de kans groot dat je naar de Porsche-dealer gaat om daar je favoriete 911 samen te configureren en te bestellen.

Er zijn wel een paar nadelen. De Porsche 911 is inmiddels krankzinnig duur geworden. Nu is het ook een grotere en zwaardere auto dan voorheen, maar toch. Ook is de 911 wel heel erg ‘de standaardkeuze’. Er valt niets af te geven op de 911, maar als je je het schompes hebt gewerkt wil je toch niet in de geijkte keuze rondrijden? Ten derde: de concurrentie is stiekem beter dan ooit.

Geiger Corvette 45th Anniversary

We zeggen ‘stiekem’ omdat de belangrijkste concurrent niet in Nederland leverbaar is. Maar toch zouden we alles eraan doen om de achtste generatie Chevrolet Corvette naar Nederland te halen. Aanvankelijk waren we niet helemaal zeker over de lijnvoering, maar dat heeft Geigercars helemaal goed gemaakt. De schitterende auto die je op de afbeeldingen ziet is de Geigercars Corvette 45th Anniversary Edition.

Deze Chevrolet is helemaal briljant en nee, we worden niet betaald om dat te zeggen (collega Branded Content is even met vakantie met zijn vriendin Advertorial).

Geigercars is precies 45 jaar geleden door Karl Geiger opgericht en is een bedrijf dat Amerikaanse importeert en aanpast op de Duitse c.q. Europese smaak.

Configuratie

Er zijn twee dingen geweldig aan de Geiger Corvette 45th Anniversary Edition. Ten eerste is de configuratie. In plaats van mat zwart, babyblauw of een andere infantiele tint die je na 10 seconden zat bent, is er gekozen voor donkergroen. Het interieur is bekleed met bruin leder. Zowaar stijlvol!

Het mooie is dat ze met de tuning niet de focus hebben gelegd op megaveel vermogen. Je kunt voor 5 mille een Whipple supercharger kopen. Deze kun je erop schroeven en dan heb je zo 300-400 pk extra.

Maar daar wordt een auto niet beter van, het gaat om de balans tussen grip, vermogen, koppel en dergelijke. De motor is overigens wel aangepakt, zij het subtiel.

De atmosferische 6.2 liter LT4-motor heeft een nieuw inlaatsspruitstuk, gasklephuis een aangepaste ECU. het vermogen bedraagt nu 552 pk, terwijl het koppel stijgt naar 652 Nm. Dat zijn gewoon prima waarden. De sportuitlaat en oliekoeler zijn onderdeel van het Z51-pakket, dat Europeanen altijd krijgen.

Veel betere wegligging

De wegligging van de nieuwe generatie Corvette is beter dan ooit, maar Geigercars doet er een schep bovenop. Dat doen ze met een KW V5 schroefset, ter waarde van 8 mille.

Deze kun je helemaal naar wens af stellen: hoogte, ingaande demping, uitgaande demping, compressie, hardheid: alles. De wielen zijn eveneens anders.

Geen grote chromen patta’s, maar bronzen OZ Superleggera’s. Eromheen liggen heerlijk plakkerige Pirelli P Zero Trofeo R-banden. Kortom, dit is toch veel gaver dan de zoveelste 911? Het klinkt sowieso beter.

De Geiger Corvette 45th Anniversary kun je gewoon bestellen bij Giegercars voor 149.500 euro. In Nederland komt daar nog een lading BPM bij, maar nu we een nieuwe kabinet hebben gaat die belachelijke BPM-regeling vast wel van tafel. Toch?

