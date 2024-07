Autoverzekering, het kan vaak goedkoper

Een autoverzekering is belangrijk, maar check jij nog regelmatig of je niet teveel betaalt?

Premies van autoverzekeringen gaan de laatste tijd weer omhoog. Zelfs wanneer je al jaren schadevrij rijdt kun je hiermee te maken krijgen. Met die wetenschap is het goed om af en toe de hoogte van jouw autoverzekeringspremie tegen het licht te houden. Gelukkig kan je autoverzekeringen vergelijken.

Premies kunnen stijgen

Bij een autoverzekering word je vaak beloond voor schadevrij rijden. Schadevrij blijven rijden, betekent steeds meer korting op de verzekeringspremie. Maar wat als de maximale korting is bereikt? Dan is het heel goed mogelijk dat jouw premie weer stijgt.

Dit komt doordat verzekeringsmaatschappijen hun premie niet alleen baseren op persoonlijk factoren als leeftijd, aantal kilometers per jaar en woonplaats. Dit wordt ook gebaseerd op het gedrag van alle verzekerden en de gemiddelde kosten van schades. Dus wanneer auto’s steeds duurder worden om te repareren bij schade, dan kan het algemene deel van de premie ook stijgen.

Dit zie je bijvoorbeeld door de kosten van schadereparaties aan elektrische auto’s, met vaak peperdure techniek. Maar ook doordat er steeds meer geavanceerde en kostbare systemen in alle benzine, diesel en hybride auto’s verplicht worden in Europa.

Overstappen naar een andere autoverzekering

Gelukkig is het niet moeilijk om verzekeringspremies van verschillende verzekeraars te vergelijken. Dit kan online. Binnen enkele minuten zie je of jouw verzekeraar nog steeds de juiste keuze is. De verschillen tussen verzekeraars zijn vaak groot. Kijk daarbij niet alleen naar het bedrag dat maandelijks of jaarlijks betaald moet worden, ook de voorwaarden en eisen kunnen verschillen.

Is er daadwerkelijk een goede aanleiding om over te stappen, dan is het goed om te weten dat overstappen naar een verzekeraar simpel is. Vaak ben je na het eerste jaar vrij om te switchen van verzekeraar. Je kunt dan maandelijks opzeggen. En online een autoverzekering afsluiten is tegenwoordig een fluitje van een cent. Of het nu een nieuwe of een overstap naar een andere autoverzekering is. Veel verzekeraars nemen ook het regelen van de overstap voor hun rekening.

Checken of een autoverzekering nog goed past is niet moeilijk maar vaak wel de moeite waard!