Video: BMW 1 Serie vs een diepe plas

Water en auto’s is vaak geen goede combinatie.

Ken je dat gevoel? Je ziet water op de weg liggen, maar doet toch de poging om de plas te trotseren. In Nederland zijn dit soort plassen uitzonderlijk, dus de situatie zal niet al te vaak voorkomen.

Bij twijfel toch beter om niet de gok te wagen. Als er te veel water in de motor komt is het vervroegd afscheid nemen van de auto. Zonde, zoals in dit geval van een BMW 1 Serie.

