Moto2 rijder Sam Lowes was het behoorlijk oneens met zijn eigen motor tijdens de vrije training voor de GP van Valencia

Gelukkig hield Sam er alleen een lichte blessure aan zijn rechterhand aan over. Dus in de race had hij het zwaar en werd hij slechts 14e maar pakte wel 2 punten voor het kampioenschap. Hij houdt daarmee zijn tweede plek in het kampioenschap.

foto: samlowes.com