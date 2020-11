Prijzen Cupra Leon PHEV en Sportstourer bekend - Autoblog.nl

We hebben de prijzen van de Cupra Leon PHEV voor je!

Al meer dan 20 jaar is de Seat Leon eigenlijk de leukere Volkswagen Golf. Zeker als het gaat om de sportievere uitvoeringen. Daarvoor heeft Seat een enorm aantal badges bedacht: Sport, Topsport, FR, Cupra, Cupra 4, Cupra R zijn de meest bekende.

Cupra

Maar Seat heeft het zichzelf makkelijk gemaakt, alle sportieve Leons worden verkocht met een Cupra-badge. Dus het is geen Seat Leon Cupra, Maar CUPRA Leon. Voor nu zullen we stoppen met de hoofdletters voor de merknaam: Cupra leest net even iets prettiger. Het is voornamelijk marketing. Daar is overigens niets mis mee, door de naamsverandering praten we er immers wel over.

Prijs Cupra Leon PHEV

Voor nu hebben we de prijzen van de Cupra Leon PHEV. Dit is voor Nederland waarschijnlijk de meest belangrijke versie. De 1.4 motor werkt samen met een elektromotor. het systeemvermogen bedraagt 245 pk.

Via een zestraps DSG automaat worden de krachten overgebracht op de voorwielen. De Cupra Leon 1.4 e-TSI kan in 6,7 tellen naar de 100 km/u accelereren en een topsnelheid halen van 225 km/u. De prijs van al dit moois: 40.990 euro.

Prijs Cupra Leon Sportstourer PHEV

Voor dat geld krijg je de instapper, de Cupra Leon in ‘Business’-uitvoering. Optioneel zijn de Adrenaline, Performance en Copper Edition leverbaar. In alle gevallen geldt dat je alleen de uitvoering en kleur kunt kiezen, er zijn geen losse opties.

Wel kun je kiezen voor de stationwagon-versie, de Cupra Leon Sportstourer 1.4 e-TSI Business. De prijs van de Cupra Leon Sportstourer bedraagt 42.290 euro.

Verschillende uitvoeringen, geen opties

De ‘Performance’ heeft 19 inch lichtmetalen wielen, parkeerhulp, stuur- en stoelverwarming en draadloze smartphonelader. De Cupra Leon Performance heeft een ‘supersport stuur’ (echt waar!), panoramadak en nog meer veiligheidssystemen. Nog even over dat stuurwiel: daar zit een Cupra-knop op. Cool, hè?

Als laatste is er dan de Cupra Leon 1.4 e-TSI Copper Edition. Deze onderscheidt zich met de herkenbare koperen accenten. Ook zit je op lederen bekleding en is de stoel aan de bestuurderszijde elektrisch bedienbaar.

Concurrentie Cupra Leon PHEV

Cupra Leon 1.4 e-TSI (€40.990)

Mercedes-Benz A250e Business Solution AMG (€41.995)

Volkswagen Golf GTE (€ 42.610)

Conclusie prijzen Cupra Leon PHEV

Als het gaat om sportieve PHEV-hatchbacks, dan is de concurrentie vooralsnog dun gezaaid. De Cupra is duidelijk iets goedkoper dan de Golf GTE, dat in feite exact dezelfde auto is met dezelfde aandrijflijn. De Mercedes is stiekem best een goede aanbieding en volgens collega @RubenPriest een fijne auto op de Duitse Autobahn.

Concurrentie Cupra Leon PHEV Sportstourer

Kia Ceed Sportswagon GDI PHEV DynamicLine (€ 34.495)

Renault Mégane Estate E-Tech Hybrid R.S.-Line (€ 37.090)

Skoda Octavia Combi 1.4 iV TSi Business Edition (€ 37.190)

Cupra Leon 1.4 e-TSI Sportstourer (€ 42.990)

Mercedes-Benz CLA250e Shooting Brake Business Solution AMG (€ 48.195)









Conclusie prijzen Cupra Leon PHEV Sportstourer

Op zich is de Cupra Leon wel een aardige aanbieding met deze aandrijflijn. Ja, hij is duurder dan drie concurrenten, maar ook luxer en aanzienlijk krachtiger. De Kia en Renault zijn met name vrij beperkt qua prestaties. Nu zijn die auto’s niet uitgesproken traag, maar de Cupra Leon Sportstourer is vrij vlot.

De Skoda is technisch grotendeels identiek aan de Leon, maar heeft de zwakkere PHEV-aandrijflijn (met 204 pk). De Mercedes is de premium aanbieding en dat zie je terug in de prijs.

Beschikbaarheid

Alle Cupra’s zijn per direct te bestellen. Daarvoor kun je niet simpelweg naar de Seat-garage. Nee, je moet speciaal naar een Cupra-dealer. In Nederland zijn er vier: Rotterdam, Den Bosch, Groningen en Amsterdam.