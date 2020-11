Volkswagen Tayron vervangt Tiguan Allspace? - Autoblog.nl

De Volkswagen Tayron past perfect tussen de Tiguan en Touareg in. Best logisch dus, eigenlijk.

Volkswagen bouwt wereldwijd heel erg veel verschillende auto’s. Logisch, per markt zijn de eisen van de consument net weer even iets anders. Wij Europeanen houden van strak sturende auto’s met zachte dashboards. Dat terwijl men in de VS juist goedkoop plastic wil ten faveure van veel ruimte en nog meer power. Om vervolgens 55 mph te rijden, maar dat terzijde.

Volkswagen Tayron

Wat wereldwijd wel erg populair is, is de crossover. In Nederland kennen we modellen als de T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace en Touareg. Maar er zijn er meer, zoals de Tharu, Atlas en Tayron. Voor nu concentreren wij ons even op de Volkswagen Tayron, (niet te verwarren met dat coole nummer van Erykah Badu)

Dit model passeerde één keer eerder de revue op Autoblog in kekke coupé-vorm (afbeelding boven) . De gewone versie van deze crossover-SUV gaat hoogstwaarschijnlijk de oversteek maken naar Europa, zo meldt Automotive News Europe.

Tiguan maakt plaats voor Volkswagen Tayron

Dit zeer goed geïnformeerde medium heeft namelijk een document in handen waaruit dat blijkt. De werknemers van de productiefaciliteit hebben een memo gekregen met daarin enkele schaarse details. De auto gaat namelijk geproduceerd worden in Duitsland en zal de Tiguan Allspace waarschijnlijk gaan vervangen.

Of het direct gaat om de huidige Volkswagen Tayron is niet helemaal zeker. De productie staat namelijk gepland vanaf 2024. Dat betekent dat de kans zeer aannemelijk is dat het gaat om een opvolger van die auto.















Volkswagen Nivus

Op deze manier heeft Volkswagen een betere spreiding in haar gamma. De Tiguan Allspace is niets meer dan een in Mexico gebouwde verlengde Tiguan. Wel gaat de Tayron aangepast worden naar de Europese smaak.

Overigens is het niet alleen de Tayron die naar Europa komt, ook de Volkswagen Nivus (een kleinere crossover uit Zuid-Amerika) komt al in 2021 onze kant op, volgens Motor1.com. Gezellig! De compacte, sportief getinte crossover gaat in Pamplona, Spanje, gebouwd worden.

Via: Automotive News Europe.