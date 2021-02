Video - Elektrische Motorfietsen leegrijden - Autoblog.nl

Samen met Maxxmoto gingen we op een koude zondagmorgen op stap om te kijken hoe ver je met een elektrische motorfiets kan rijden.

Ondertussen weten we allemaal dat de realiteit van actieradius iets anders is dan de WLTP waarde die bij auto’s tegenwoordig de standaard is. Dat hebben we onder andere getest toen we keken hoe ver je met een ID.3 kan rijden. En de opvolgende aflevering waar we onderzochten of de ID.4 verder komt dan een ID.3.

Elektrische motorfietsen leegrijden en actieradius

Ga je kijken op de verschillende websites van de aanbieders van elektrische motorfietsen dan kom je sowieso niet ‘de WLTP waarde tegen’, maar teksten als “bij snelweggebruik X, bij stadsgebruik Y”. Maar er is wel degelijk een richtlijn alleen wordt die niet zo openlijk vergeleken als bij de auto’s. Hoog tijd om dan maar eens een paar elektrische motorfietsen beet te pakken en te zien wat het resultaat is wanneer je een lekker stukje gaat rijden.

Dat was althans het uitgangspunt. Nu is het in januari iets moeilijker om 4 demo motorfietsen te regelen dan 4 auto’s maar Arno Jaspers liet zich door die wetenschap niet uit het veld slaan.

En zo stonden we op een (te) koude zondagochtend bij Electric Motorcycles in Barneveld om daar 2 Energica’s op te halen om deze te vergelijken met de Zero en Harley Davidson Livewire die uit de Mercedes Vito van Maxxmoto redacteur Leo geduwd werden.

Dat was overigens niet de enige belangrijke vierwieler deze dag. We hadden iets nodig met een trekhaak om daar een motortrailer/bezemwagen achter te hangen. BMW Nederland kwam met een 630D Xdrive als antwoord. That will do!

De motorfietsen

Maar even to the point, wat stond er voor ons klaar?

Harley Davidson livewire, € 34.000,- , 15,5 kwh accu

Energica Ego € 24.490,- , 21,5 kwh accu

Energica Eva Ribelle, € 28.490,- , 21,5 kwh accu

ZERO SR/F € 21.140,- , 14,4 kwh accu

Logisch dat er op basis van de accu’s verschillende eindscores behaald werden. Maar dit is eigenlijk het voltallige serieuze aanbod waar je als elektrische motorrijder uit kunt kiezen.

De route

De actieradius bepalen blijft natuurlijk ook het resultaat van route, weersomstandigheden en je rijstijl. Wij kozen voor een mix van Nederlandse snelwegen overdag (dus max 100 km/u), binnendoorwegen en provinciale wegen (50-80 km/u)

Kijk voor het hele verhaal de video bovenaan dit artikel. Kan je niet wachten dan hieronder het eindresultaat na de route van 160 km. Met begin- en eindpunt in Barneveld.

Uitslag Elektrische motorfietsen leegrijden

Voor het verhaal/ context kijk je natuurlijk de video eerst, maar hier onder het resultaat.

Gedeelde 1/2e plaats: Energica Eva Ribelle , Energica Ego: Allebei nog 16% over na 160km

Op plaats 3 de Harley Davidson Livewire die nog 1% actieradius over had na de rit van 160km

Op plaats 4 de Zero SR/F die het einde van de rit niet haalde en na 130 km op de bezemwagen moest worden geduwd.

Deze vermakelijke maar ook koude dag kwam tot stand met medewerking van: Raymon de Kruijff, de heren van Maxxmoto.be en natuurlijk Marchel Bulthuis van Electric Motorcycles . Maar ook BMW Nederland voor het ter beschikking stellen van de ‘volgauto’ de onverslaanbare (en heerlijk verwarmde) BMW 630D Xdrive GT.

foto’s: Raymon de Kruijff