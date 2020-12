Wij reden deze Volkswagen ID.3 echt helemaal leeg! - Autoblog.nl

In deze video zie je hoe ver je ECHT komt met de Volkswagen ID.3 en 3 van zijn concurrenten en ja dat betekent dat er een sleepwagen aan te pas komt!

Elektrische auto’s en actieradius. We hebben er al vele artikelen over geschreven en niet zonder reden. Voor de dagelijkse inzetbaarheid, zeker van een zakelijke leaseauto, wil je weten wat er mogelijk is met dat accupakket.

Ons plan was dus helder, laten we de proef op de som nemen. We plannen een route en gaan gewoon rijden. En we blijven rijden tot ze echt leeg zijn. Dus hoe verhoudt een praktijktest zich tot de WLTP score van de auto’s en vooral: is 0km of 0% range op je dashboard ook gelijk einde verhaal? Wanneer is een Volkswagen ID.3 echt leeg?

De 4 auto’s die we leeg hebben gereden:

We hebben een selectie gemaakt uit auto’s die je nog voor eind december 2020 kunt rijden omdat ze op voorraad zijn. Voor eind 2020 rijden betekent voor zakelijke rijders nog gebruik kunnen maken van de huidige 8% bijtelling. We kozen voor 4 bestsellers waarvan de Volkswagen ID.3 natuurlijk de belangrijkste nieuwkomer in 2020 is. De auto’s die we meenamen tijdens deze actieradius test:

Hebben jullie de Volkswagen ID.3 ECHT leeg gereden?

Ja, kijk vooral de video. Maar inderdaad, we zijn doorgereden tot het moment dat de auto’s echt zichzelf hebben uitgezet. Hoeveel kilometer je nog kunt rijden nadat het dashboard 0% of 0km aangeeft is wel verrassend en verschilt duidelijk per model. Natuurlijk hebben we er voor gezorgd dat we bij het einde van de actieradius ons NIET op de snelweg bevonden.

Want met lege accu stranden op de snelweg kan je net als bij een lege benzinetank een forse boete opleveren. En die boete zou terecht zijn, want onnodig stilvallen langs de snelweg is het onnodig creëren van een onveilige situatie en daar zit niemand op te wachten.

Route en hoe we gereden hebben

De praktijktest in de video is een combinatie van 100 km/u op de snelweg en provinciale wegen en door enkele dorpen. Ons startpunt was Eelde en vandaar zijn we over de Afsluitdijk gereden en via Enkhuizen weer richting Eelde. Alle auto’s hebben we in de ‘standaardstand’ laten staan. De radio mocht gewoon aan evenals de verwarming. Het was immers tussen de 5-10 graden Celsius. We reden tegelijkertijd met alle auto’s en er werd tussentijds van bestuurder gewisseld.

Hoe kwamen jullie dan weer ‘thuis’?

Hiervoor hebben we de professionals van Collewijn Nuis berging ingeschakeld. Die hebben ervoor gezorgd dat alle auto’s voor donker (of toch bijna…) weer op het terrein van Mobility Service in Eelde stonden. Hoe het ‘bergen’ van een lege EV in zijn werk gaat zie je natuurlijk in de video.

Deze test kwam tot stand met medewerking van Mobility Service. Zij stelden niet alleen hun auto’s ter beschikking voor de test maar ook collega’s Arjen en Alexander als testpiloten! Dus als jullie nog op zoek zijn naar een voorraad e-Niro, een elektrische Hyundai Kona, een voorraad Tesla Model 3 of een direct te rijden Volkswagen ID.3 (die NIET leeg is): ze zijn op voorraad bij Mobility Service.

Speciale dank natuurlijk aan de heren van Bergingsbedrijf Collewijn-Nuis voor de zeer noodzakelijke ondersteuning tijdens deze lange dag!