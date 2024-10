Zo’n motorfiets kan je dan toch lelijk verrassen.

Het gas intrappen in een auto is meestal kinderspel. Zoveel zal er niet gebeuren in de meeste auto’s. Dat is met een motorfiets wel anders. De power van deze Yamaha R6 verrast de berijder van de motorfiets. Wonder boven wonder weet hij de fiets op de weg te houden.

