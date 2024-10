Hier staan de meeste flitspalen in 2024

Geen fan van flitspalen, dan moet je deze gebieden vermijden in 2024.

Flitspalen. Ze moeten bijdragen aan de verkeersveiligheid, maar jij denkt hele andere dingen als je een boete op de deurmat hebt omdat je 4 km/u te hard hebt gereden. Nederland staat er vol mee. Tenminste, het is maar net waar je woont en waar je komt. Want eigenlijk is dat niet waar.

Sommige gebieden in Nederland staan er vol mee, dat is een eerlijkere conclusie. Dat komt omdat gemeenten zelf mogen palen wat het beleid is rondom de flitsers. Het ministerie bemoeit zich er ook wel mee, maar de actie moet als eerste uit de gemeente zelf komen. In bijvoorbeeld de regio Den Haag zijn ze daar maar wat druk mee. Daarom kom je er zoveel tegen in het Haagse, Katwijk aan Zee, Leiden. Die hoek.

Vorig jaar bracht Goldenstein Legal in kaart waar de meeste flitspalen in Nederland stonden, voor 2024 hebben ze het onderzoek dunnetjes overgedaan. De flitspalenranglijst 2024 laat zien dat er grote verschillen zijn in het aantal snelheids- en roodlichtcontrolesystemen. Voor het onderzoek keek men hoeveel hoeveel vaste en mobiele flitsers de 20 grootste steden en gemeenten hebben. Daar komt onderstaande tabel uit voort.

Flitspalen 2024

Positie Gemeente Paal per 1.000 km 1 Haarlem 35,71 2 Nijmegen 30,12 3 Amersfoort 29,41 4 Eindhoven 21,59 5 Den Haag 20,92 6 ‘s-Hertogenbosch 20,74 7 Zaanstad 18,21 8 Arnhem 17,93 9 Amsterdam 17,8 10 Utrecht 17,93 11 Rotterdam 16,26 12 Haarlemmermeer 14,84 13 Tilburg 14,01 14 Groningen 11,1 15 Zwolle 10,28 16 Almere 10,18 17 Enschede 9,99 18 Breda 8,61 19 Apeldoorn 3,13 20 Zoetermeer 2,46

Hoogste flitspaaldichtheid

Net als vorig jaar staat Haarlem op nummer één met de hoogste flitspaaldichtheid. Op plek vijf zien we wel verandering. Stond vorig jaar Den Bosch nog op 5 is dat nu Den Haag.

Nieuw in de top 10 zijn Zaanstad en Amsterdam. Verdwenen uit de top 10 zijn de gemeenten Haarlemmermeer en Tilburg. Sinds 30 km/u de nieuwe heilige maximumsnelheid is in Amsterdam is de komst in de top 10 niet heel opmerkelijk, de stad gaf al aan te gaan handhaven met flitspalen.

Leer de top 20 uit je hoofd. Geen zin om in deze steden of gemeenten te komen of wonen omdat er een hoge flitspaaldichtheid geldt? Zet je woning maar op Funda en verdwijn uit de Randstad, want in het oosten van het land heb je hier geen last van.