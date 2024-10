Peugeot 107 met 600.000 km is een fiscale goudmijn

Held of knettergek? Bijna 600.000 kilometer afleggen in een Peugeot 107.

Er zijn van die auto’s die echt gemaakt zijn voor de korte stukjes. Zo’n koekblik waar je na een halfuur rijden al uit wil stappen. Met alle respect voor de eigenaar van dit vehikel, maar de 107/C1/Aygo zijn wat mij betreft de laatste categorie auto’s waar ik aan moet denken om in te forensen.

Peugeot 107 met 600.000 km

Daar heeft deze eigenaar duidelijk anders over gedacht. Deze was maar wat blij met de Peugeot 107, getuige de bizarre kilometerstand van 597.793 kilometer. Doodgewone stand op een oudere S-klasse of een mooie Volvo station. Maar een Peugeot 107?! Om met de woorden van Nielsson te spreken: waarom zou je dat doen.

Na bijna 600.000 kilometer is ook de koek op. Niet voor de Peugeot, maar voor de eigenaar. De auto staat namelijk op Marktplaats te koop aangeboden voor 899 euro. Volgens de eigenaar kan de Fransoos er nog wel even tegenaan, want deze zou goed rijden en schakelen. Aldus de positieve woorden in de advertentie.

Fiscaal aantrekkelijke youngtimer!

Toegegeven. Als jij deze uit 2006 afkomstige Peugeot op je zaak zet als youngtimer lach jij de fiscale ballen uit je broek. 35 procent bijtellen over de waarde in het economisch verkeer. Heel veel goedkoper gaat het niet worden met dit ding. Maar goed, dan zit je dus wel in een Peugeot 107. Met een nieuwe APK, dat dan weer wel.

Het betreft een praktische vijfdeurs met luxe zaken als stuurbekrachtiging, radio/cd/mp3, abs, airbags. Wat heb je nog meer nodig in het leven hè.

Wie maakt de eigenaar los? Je zal niet de eerste zijn die serieuze kilometers maakt met dit type auto. Deze week kwam er nog een persoon in het nieuws die een miljoen kilometers heeft gereden in een Citroën C1. Kortom, deze Peugeot 107 kan er nog zeker 400.000 kilometer tegenaan. De vraag is, wie gaat ze maken? Kopen dat ding!