Lexus LS is een blijvertje, zo blijkt

Ook in de toekomst legt de Lexus LS het vuur na aan de schenen van de BMW 7 Serie en Mercedes-Benz S-Klasse.

Hoe weten we dat? Simpel, we hebben gesproken met Spiros Fotinos, Director Lexus Europe & EV Planning bij Toyota Motor Europe. Hij kan het weten dus. Een ding is zeker: er is een toekomst voor de LS.

Fotinos: “Een vlaggenschipmodel is voor een luxury brand heel belangrijk om je technologische kwaliteiten te tonen. In China en Verenigde Staten zijn die segmenten vrij groot, in Europa is dat door strengere regels minder. Begrijpbaar ook, maar in andere landen – zelfs in Japan – zijn deze luxury saloons een lucratieve business. In Europa is het segment minder groot.”

Elektrificatie van Lexus LS

Historisch gezien is het segment van de Lexus LS een vooral door diesel gedreven segment. Fotinos: “Daar hebben we bij Lexus eigenlijk nooit aan meegedaan. Maar ook in die segmenten is sprake van elektrificatie. Als we zeggen dat we in elk segment waarin we actief zijn een 100 procent elektrische auto zullen aanbieden, dan bedoelen we ook echt alle segmenten, dus de toekomst van de LS laat zich al raden.”

Volgens de topman kijkt Lexus ook aandachtig naar waterstoftechnologie. “Waterstof speelt voor ons een grotere rol. Met name voor bussen is het ontzettend interessant, omdat die een vaste route rijden en keer op keer eindigen bij dezelfde locatie. Daar kan een mobiele waterstoftankplaats worden geplaatst”, zegt hij.

Waterstof

Maar waterstof is ook interessant als energieopslag, stelt Fotinos. “De Toyota Mirai is een voorbeeld waarbij waterstoftechnologie is toegepast in een auto. Kunnen we een fuel cell Lexus maken? Zeker! Die is niet ver weg, het platform vormt allemaal geen uitdaging. Maar voor de koper moet er nog wel het nodige gebeuren. Infrastructuur, groene energie, alles moet zich nog verder ontwikkelen. Het feit dat we waterstoftechnologie al in huis hebben, betekent dat we snel kunnen schakelen als er is sprake is van een verschuiving.”

En dan nog niets: de Lexus CT. Wie kent hem nog? Het was het benjaminmodel van Lexus, maar nadat de CT verdween werd de UX het nieuwe instapmodel van Lexus. Dat poogt de Japanse autobouwer in de nabije toekomst op te gaan lossen.

Jonger koperspubliek

Fotinos: “De Lexus UX heeft het goed gedaan om een jonger koperspubliek naar Lexus te halen, maar we kijken nu vooral naar wat er naast de UX moet komen te staan om jongere meer stadse kopers over de streep te trekken om voor Lexus te kiezen. We hebben sterke groeiambities voor Europa.”

“De Lexus RZ zit voor ons in een optimale positie omdat we historisch gezien in die segmenten goed scoren. De combinatie van NX, RX en RZ is voor ons ontzettend belangrijk omdat ze voor grote volumes zorgen. Momenteel zorgt de UX voor nieuwe aanwas. Dit zijn mensen die wellicht doorstromen naar een van deze drie modellen.”

Meer ruimte voor Lexus UX

“Toch moet de UX wat ons betreft meer ruimte krijgen. De precieze invulling kunnen we op dit moment nog niet zeggen, maar het is voor ons heel duidelijk dat we de aantrekkingskracht van Lexus willen vergroten voor een jongere kopersgroep.”

Volgens Fotinos kijkt Lexus nu vooral naar de evoluties binnen segmenten. Hij zegt: “We moeten een solide keuze maken die niet alleen nu zijn vruchten afwerpt, maar ook de toekomst. Dus ook na 2030, als we naar een volledig geëlektrificeerd gamma willen gaan. In 2030 zijn we 100 procent BEV ready. Dit houdt in dat we in elk segment waarin we opereren een 100 procent elektrische auto willen aanbieden.”