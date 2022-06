Mansory Maybach GLS is bijzonder ingetogen. Huh?

Ja, wij begrijpen het nu ook niet meer met de Mansory Maybach GLS.

Mansory is een tuner die het heel erg goed begrijpt. Waar veel soortgelijke bedrijven uiteindelijk toch omvallen, weet Mansory te overleven. Dat is niet omdat ze zulke subtiele auto’s bouwen die alleen kenners en het oude geld kunnen waarderen. Welnee, Mansory is namelijk gewoon een bedrijf en weet dat de jetset van enorm opvallen houdt. Dat was in 1980 met Koenig Specials het geval en nu doen ze het bij Mansory ook.

Wat dat betreft waren we heel erg verbaasd bij het zien van van de Mansory GLS Maybach. Mansory, Mercedes én Maybach. Dat klinkt als een garantie voor een extreem foute auto. En wat denk je: het is uiteindelijk best een ingetogen auto geworden waarbij je even twee keer moet kijken wat het is. Cool!

Muurbloempje

De Mansory Maybach GLS is zeker geen muurbloempje, maar een beetje Cayenne of urus is opvallender. Wellicht dat het zwart maken van wat chroomwerk niet verkeerd uitpakt. Daarbij heeft Mansory ook niet heel erg veel gedaan aan de grote Maybach GLS. Althans, qua velgen. Ja, er is een nieuwe setje velgen met een diameter van 24 inch. Groot genoeg om er bij een hipster-restaurant een 8 persoonstafel van te maken.

Op tehcnisch gebied gaan ze wel enorm tekeer bij Mansory. De motor is voorzien van twee hybride turbo’s, een nieuw sportuitlaatsysteem met racekats en een ECU die al die nieuwe hardware lekker samen laat werken.

Prestatie Mansory Maybach GLS

Het resultaat is indrukwekkend, want je hebt namelijk 820 pk aan vermogen en 980 Nm aan koppel. Dankzij deze krachtsinjectie (standaard is het 612 pk en 850 Nm) kun je in 4,4 seconden naar de 100 km/u accelereren. De topsnelheid is begrensd op 300 km/u.

Nu kregen ze bij Mansory binnen dat wij buitengewoon positief waren over hun laatste creatie. Wellicht was dat niet helemaal de bedoeling daarom hebben we ook nog onderstaande foto’s binnengekregen.

Nee, niet een enorme bodykit in mat-paars droog carbon met goudvlokken, maar een ordinaire bullbar die op wonderlijke manier passend is gemaakt. So close…

Prijzen van de Mansory Maybach GLS zijn nog niet bekend. Mansory is zeker niet voordelig in aanschaf. Wel kunnen we zeggen wat het verbruik is van deze decadente boulevardsloep: 1 op 7,3! Netjes toch?

