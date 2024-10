Video: Het bizarre verhaal van deze Nederlandse M3 (E30)

Op het eerste gezicht is dit een ‘gewone’ BMW M3 van de E30-generatie..

Als je door een showroom loopt en je ziet een gebruikte auto’s staan beoordeel je deze waarschijnlijk op het uiterlijk en het interieur. Vaak ben je benieuwd wat nu het verhaal achter zo’n auto is. Wie was de vorige eigenaar en wat voor type persoon was dat?

De verkopende partij weet je vaak niet meer te vertellen dan verwijzen naar de stempels in het boekje. Maar ja, de stempels in het boekje praten niet.

Hoe gaaf is het dan dat van deze in Nederland origineel geleverde BMW M3 (E30) wél de historie van de eerste eigenaar bekend is. En wat voor een historie. Zo’n verhaal die je aanhoort van je opa bij een knetterend haardvuur. Henk heeft deze specifieke M3 destijds nieuw geleverd in de jaren tachtig. En Henk heeft een fantastische anekdote over deze E30 toen de auto nieuw werd geleverd.

De BMW M3 staat te koop hij HooG Selections in Katwijk aan Zee.