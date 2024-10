Kies maar: welke foto moet er op de cover van onze nieuwe kalender?

Breng je stem uit en maak kans op een exclusieve Autoblog kalender voor 2025!

De trouwe lezers van onze Foto van de Maand-rubriek hadden het al gezien: we gaan dit jaar weer een mooie Autoblog kalender maken. Net als de editie van 2021 wordt deze kalender samengesteld uit de Foto’s van de Maand. Deze worden op deze manier nog eens extra in het zonnetje gezet.

De kalender komt tot stand in samenwerking met HooG Selections. Deze kalender wordt verspreid onder onze relaties maar is NIET te koop. Het goede nieuws is: je kunt wel een exemplaar winnen, door te stemmen op de coverfoto.

Uit de Foto’s van de Maand van 2023 en 2024 hebben we een selectie gemaakt van 15 kandidaten, die je hierboven kunt bekijken. Welke van deze foto’s op de cover komt? Dat mogen jullie bepalen!

In het onderstaande formulier kun je de foto kiezen die het volgens jou verdient om de cover te sieren. Onder de stemmers verloten we vijf Autoblog kalenders!

Wie komt er op de cover van de Autoblog Kalender 2025? Stem nu! Kies een van de kandidaten hieronder * Foto 1 (Mercedes-AMG G 63) Foto 2 (Lancia 037) Foto 3 (Porsche Cayman GT4) Foto 4 (Honda NSX) Foto 5 (BMW 520i) Foto 6 (Porsche 992 GT3 RS) Foto 7 (Ferrari F50) Foto 8 (Volkswagen Golf R) Foto 9 (Spyker C8) Foto 10 (BMW M3 Touring) Foto 11 (Ferrari 812 GTS) Foto 12 (Pagani Huayra Codalunga) Foto 13 (Ferrari 458 Italia) Foto 14 (Ferrari 812 Competizione, F12tdf & 599 GTO) Foto 15 (Porsche 917)

Naam Voornaam Achternaam

E-mailadres Wil jij kans maken op 1 van de 5 kalenders die we weggeven, vul dan hier je naam en e-mail adres in. We nemen contact op met de winnaars.

Toestemming Ik heb het Privacy statement gelezen en ik ga akkoord. Δ

Gebruik je de app? Dan kun je hier je stem uitbrengen.

Powered by HooG Selections

Headerfoto: de cover van de 2021 kalender, gefotografeerd door @lenny98