Eindelijk: de Abarth 600e is hier (incl. Nederlandse prijs)

Het nieuwste bommetje van Abarth is gearriveerd.

Abarth liet maanden geleden al beelden zien van de nieuwe 600e, maar de auto was nog steeds niet volledig onthuld. Nu is het dan eindelijk zover: de Abarth 600e wordt officieel geïntroduceerd, met alle foto’s en details. En de Nederlandse prijs.

De Abarth 600e is uiteraard gebaseerd op de Fiat 600(e), maar is – in tegenstelling tot de Fiat – altijd elektrisch. De auto deelt in principe zijn techniek met de Alfa Romeo Junior Veloce. Dat is goed nieuws, want daar was Wouter best wel enthousiast over (check daarvoor even de rijtest).

Abarth 600e Turismo

De standaarduitvoering van de Abarth 600e is de Turismo, met 240 pk. Het koppel bedraagt 345 Nm en de auto heeft een topsnelheid van 200 km/u. Dat laatste is niet heel imposant, maar goed, er zijn belangrijkere zaken dan topsnelheid.

Abarth 600e Scorpionissima

Naast de Turismo is er ook nog een extra hete versie, genaamd de Scorpionissima. Deze heeft met 280 pk net zoveel vermogen als de Junior Veloce. Het koppel en de topsnelheid zijn wel gelijk aan de Turismo, dus het verschil tussen deze versies is niet enorm.

Sperdifferentieel

De Abarth 600e is niet zomaar een Fiat 600e met meer vermogen. De auto beschikt ook over een mechanisch Torsen-sperdifferentieel, een onderstel wat afgesteld is door Stellantis Motorsport en Alcon-remschijven en -klauwen. Dat zijn allemaal mooie upgrades. Net als de Abarth 500e is de 600e voorzien van een sound generator, voor een “sportief, opzwepend” nepgeluid.

Looks

Qua looks is de Abarth 600e ook aanzienlijk sportiever dan zijn Fiat-evenknie, met agressieve bumpers, een flinke spoiler en 20 inch velgen. Dat de auto minder hoog op zijn pootjes staat helpt natuurlijk ook.

Interieur

In het interieur vallen vooral de Sabelt-sportstoelen op. Voor de echte kuipstoelen moet je wel de Scorpionissima hebben. De Turismo heeft iets normalere stoelen, al zijn dit niet de standaard stoelen van de Fiat 600e.

Prijs Abarth 600e

Zoals beloofd kunnen we ook meteen de prijs van de nieuwe Abarth melden. Deze hete cross-over is er vanaf €45.990. Dat is goedkoper dan de Junior Veloce (die kost €48k), maar dan heb je wel de versie met 240 pk. Voor €49.990 heb je de Scorpionissima met 280 pk en nog wat extra opties. Je moet er wel snel bij zijn, want deze versie is gelimiteerd op 1.949 exemplaren.