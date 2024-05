Factcheck: Nee Cybertruck is niet sneller dan Porsche 911

Tenminste, die claim van Musk dat de Cybertruck met trailer sneller is dan een Porsche is onderuit gehaald.

Het showelement bij de presentaties van Elon Musk is vaak groter dan zijn presentatieskills. Dat doet hij dus slim. Maar zeker in het geval van de Cybertruck schiet hij zichzelf nog wel eens in zijn voet. Dat deed hij de eerste keer toen hij het glas ging testen. De tweede keer toen hij een vermakelijk filmpje liet zien van een dragrace.

In de video liet Elon een test zien van een Cybertruck die sneller was dan een Porsche 911. Maar het lolletje was dat de Cybertruck een aanhanger met daarop een Porsche 911 als extra handicap had. Hilariteit alom natuurlijk en de echte Tesla Fanboys moesten zich even afzonderen om tot zichzelf te komen.

Hoe je het ook wendt of keert, dat deze dragrace überhaupt een spannende uitkomst heeft is echt heel goed gedaan door Tesla. Maar nu blijkt dat de uitkomst van de test in het voordeel van de Cybertruck gewoon niet mogelijk was.

Eerder schreven we al over de uiteenzetting van Engineering Explained en dat het theoretisch onmogelijk was dat de Tesla had gewonnen. Maar de heren van Motortrend in de VS voerden onlangs de praktijktest uit en ook daarin verloor de Tesla (nipt) van de Porsche 911 T die werd ingezet.

Hoe hebben ze Cybertruck vs Porsche 911 getest?

Dezelfde trailer als in de Tesla video werd er bij gehaald en daarop ging een 2023 911T met een PDK, die is weliswaar iets zwaarder dan een handgeschakelde. Maar de tank was wel leeg. De bestuurder van de Cybertruck was dan weer een aantal kg lichter dan die in de 911T die naast hem aan de startlijn verscheen. Die 911T had overigens een handbak. Dus daar was portentieel veel te verliezen t.o.v. een PDK 911. De 911T verscheen aan de startlijn met een volle tank! De Cybertruck met 94% in de accu’s.

Natuurlijk was het de vraag of de Cybertruck die bij deze test gebruikt werd wel het volle vermogen zou hebben. Nou, bij een acceleratieproef voor deze dragrace snelde de Tesla van 0-60 mph in 2,5 sec. Dat is 1 tiende sneller dan Tesla opgeeft.

De uitslag

6 Maal werd het riedeltje (1/4 mile dragrace) afgewerkt waarbij natuurlijk de Porsche 911T rijder steeds beter werd in het lanceren van de handgeschakelde T vanaf de ‘sticky’ dragstrip startlijn. Maar bij alle 6 de runs won de 911 overduidelijk. Zie de video als je het ook wilt zien gebeuren!

Als je de beste tijd van de Tesla met trailer met Porsche daarop, tegenover de beste tijd van de Porsche zet, dan wint de 911 comfortabel. 12,2 sec voor de Porsche tegen 12,7 voor de Tesla. Dat is in dragrace termen natuurlijk een erg groot verschil.

Lang verhaal kort: de Cybertruck is echt veel sneller dan een Porsche 911T zonder trailer. Door die gimmick met die trailer van Elon die nu gedebunked is komt hij er bij de autoliefhebbers toch weer als schlemiel van af. Niet zo handig. Maar het zal hem waarschijnlijk ook niets interesseren.

via: Motortrend